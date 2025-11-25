竟是綠委先問明年是否普發現金　卓榮泰：要依國家需要做全盤規劃

▲行政院長卓榮泰（中）25日在立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

在野訴求「普發現金1萬元」屢遭民進黨政府批評是毀憲亂政、掏空國庫，然大罷免結果確定後，綠營態度大轉彎，改為支持，最後行政院已於11月啟動普發現金1萬元作業。然而，民進黨立委吳琪銘今（25日）質詢行政院長卓榮泰時，詢問明年是否考慮再普發現金？卓回應，即使稅收應收數超過預算數，也不該定額放在普發現金，而是要依照國家最需要用途做全盤性規劃。

卓榮泰25日上午到立法院進行施政總質詢。吳琪銘質詢指出，財政部公布我國10月出口金額達618億美元，不僅史上新高，也突破600億美元大關，創進15年最大漲幅，而累計1至10月出口總額達5144億美元，也提前刷新歷史紀錄，另總統賴清德講到台灣人均GDP達約3.8萬美元，明年有機會突破4萬美元，在這樣出口榮景下，顯示我國產業競爭力、全球需求同步回升，也讓市場對前景充滿信心。

接著吳琪銘詢問卓榮泰，對這樣出口景氣雙雙提升趨勢，是否針對明年度稅收表現會持續樂觀？明年要是財政、還債都沒問題的前提下，是否優先考慮再普發現金？卓榮泰回應，10月出口真的創新高，增加比率49.7％，依照1至10月出口達5144億美元，年增率也達31.8％，這是國人，尤其各行各業，其中高科技占相當高比例，能這麼做，代表台灣在現在國際高科技製造產業的重要性，會在這地方上繼續保持台灣在國際領先地位。

卓榮泰說，至於明年稅收，「我們趨於保守」，因為在國際間，美對等關稅談判後，世界會呈現後關稅時代，變數相當大，而我國跟美方在最後談判還沒達到最終總結會議，雖然其他國家大致完整，但其中有充滿若干變數。一個國家即使稅收應收數超過預算數，也不該定額放在普發現金，國家有更重大需求，比如國家安全、救災準備、科技發展，考量衡平性，國家才有整體性向國外競爭，所以第一、政府保守估計明年稅收；再來，如果稅收實徵數超過預算數，要依照國家最需要用途做全盤性規劃。