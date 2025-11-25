　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白封殺政院版財劃法　蔣萬安喊話先給試算：有數字才能討論

▲▼蔣萬安出席台北市文化基金會40週年感恩茶會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲蔣萬安出席台北市文化基金會40週年感恩茶會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院在上週五已將院版《財劃法》草案送至立法院審議，立院程序委員會今（25日）開會決定是否排入28日的院會議程；然而在藍白兩黨團聯手下，以9：7人數優勢，通過將院版《財劃法》暫緩列案。台北市長蔣萬安對此表示，希望行政院能夠提出具體的數字，和各地方政府理性地討論。

蔣萬安今日出席台北市文化基金會40週年感恩茶會，會前被問到，政院是否到現在都還沒提出《財劃法》試算表？蔣萬安說，關於《財劃法》，北市府還是希望行政院能夠提出具體的數字，和各地方政府理性地來討論，有試算出來的數字，才能進行有意義討論。

怎麼看民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，民眾黨有自己的太陽，「不需要您的幫忙」？蔣萬安則沒有回應，只說了謝謝便快步離去。

至於各界關切的「雙城論壇」時間，台北市副市長林奕華受訪時證實，現在的確已經開始展開討論，行程各方面都重新予以確定，時間會在12月下旬，但確切日期要等定案後才會對外公布。

另外，民進黨台北市議員洪健益日前掛出看板，指投給蔣萬安就是投給國民黨主席鄭麗文，會不會擔心影響到雙城論壇的舉辦？林奕華說，雙城論壇行之多年，從前台北市長郝龍斌到柯文哲，一路過來都沒有因為疫情斷過，陸委會也非常支持，兩市互相學習有交流平台，中央也非常支持，所以不會受到影響，會按步就班按照每年進度舉辦。

黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

立院朝野為了《財劃法》爭執不休，行政院長卓榮泰今（25日）痛批藍白「讓政府破產」；民進黨立委蘇巧慧也批，藍白修法讓新北人均財政分配修成全國最低。對此，新北市副市長劉和然今表示，樂見蘇巧慧開始重視新北人均分配，也反問，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

關鍵字：

國民黨蔣萬安財劃法林奕華行政院

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

