　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

▲▼行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國旅住宿費用高，讓國人非常不愛國旅。國民黨立委邱若華今（25日）質詢質疑政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰表示，交通部提出增加國內旅遊觀光的重要政策，明年3月開始，平日住宿都會有相關補助。交通部長陳世凱也說，鼓勵國人有特休可以在平日休假的話，要勇敢去休假，交通部的住宿補助方案是希望大家利用平日去住。

邱若華表示，今年出境的人數高達1087萬人次，年增10.5%，反觀國內入境只有435萬人次，交通部還下修原本來台的預估量，國旅沒有被帶動，還產生明顯的流失。卓榮泰表示，全世界最著名景點是太魯閣，但經過0403地震後，至今還沒全數恢復，今年來了很多颱風，也讓很多人安排旅程受到影響。就國旅來看，交通和住宿應該有一些政策的支持，所以交通部提出了對交通、住宿優惠的政策。

邱若華表示，台灣不只太魯閣這個景點，日本2024年已突破3100萬旅客，赴日觀光客甚至超過疫情之前，韓國、馬來西亞也恢復8、9成，反觀台灣去年下半年只恢復6、7成，到底是出了什麼問題？

卓榮泰回應，國內住宿價格是不是要更合理，交通網服務是不是要更周全，交通部提出明年推升內需、增加國內旅遊觀光的重要政策，從明年3月開始，平日住宿、生日補助等等，都會有相關補助。

交通部長陳世凱也補充，關於國旅的逆差或人數，譬如出國的多，來台灣的少，這個不是今年才發生，而是持續36年，因為台灣是一個外貿型國家，當台灣的經濟狀況好的時候，出國人數就還滿多，30幾年來都是如此。

針對國內住宿價格不合理，卓榮泰則說，國內旅遊多集中在假日，非假日的價格計算就沒辦法做很平均的分攤，所以假日會一屋難求或價格偏高。

邱若華批評，雖然交通部提出平日住宿優惠，但是民眾就是覺得看不到用不到，民眾平日幾乎都要上班。陳世凱回應，勞動部有針對勞工權益做保障，國人有特休可以在平日休假的話，大家要勇敢去休假，交通部的住宿補助方案是希望大家利用平日去住。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃子佼不用入獄！　改判理由曝
樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中美對抗競爭仍尋求對話　黃國昌：兩岸該合作就要合作

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

中美對抗競爭仍尋求對話　黃國昌：兩岸該合作就要合作

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網點出國旅敗筆：觀光好牌全砸爛

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕　查扣80g毒品狠打零容忍

淡水黑狗戴墨鏡乖坐超吸睛　網憂是「靠噱頭討賞」

中美對抗競爭仍尋求對話　黃國昌：兩岸該合作就要合作

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

美26州在台設立辦事處　林佳龍：只是剛開始！台美關係快速提升

更多熱門

相關新聞

「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

國民黨副主席蕭旭岑日前表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。但行政院長卓榮泰今（25日）表示，中華民國只有台、澎、金、馬，在這裡有效的行使民主政治，至於大陸那個土地 ，是中華人民共和國所有，它的治權、統治權都在那裡。對於民進黨立委賴瑞隆詢問是否同意「一國兩區」是統戰陷阱，而台灣任何政黨領袖講出這種話不恰當？卓榮泰說：「沒有錯。」

賴清德鼓勵赴日旅遊惹國旅業者不滿　卓榮泰：不要誤會總統原意

賴清德鼓勵赴日旅遊惹國旅業者不滿　卓榮泰：不要誤會總統原意

川習通話談「台灣回歸」　卓榮泰：2300萬國人沒有回歸的選項

川習通話談「台灣回歸」　卓榮泰：2300萬國人沒有回歸的選項

在野黨「匆匆忙忙讓政府破產」　卓榮泰：本周再與地方溝通財劃法

在野黨「匆匆忙忙讓政府破產」　卓榮泰：本周再與地方溝通財劃法

TPASS 2.0+優惠12月上路　搭2次中長途客運即可領15%回饋

TPASS 2.0+優惠12月上路　搭2次中長途客運即可領15%回饋

關鍵字：

國旅補助卓榮泰住宿優惠

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面