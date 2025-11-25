國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

▲行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國旅住宿費用高，讓國人非常不愛國旅。國民黨立委邱若華今（25日）質詢質疑政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰表示，交通部提出增加國內旅遊觀光的重要政策，明年3月開始，平日住宿都會有相關補助。交通部長陳世凱也說，鼓勵國人有特休可以在平日休假的話，要勇敢去休假，交通部的住宿補助方案是希望大家利用平日去住。

邱若華表示，今年出境的人數高達1087萬人次，年增10.5%，反觀國內入境只有435萬人次，交通部還下修原本來台的預估量，國旅沒有被帶動，還產生明顯的流失。卓榮泰表示，全世界最著名景點是太魯閣，但經過0403地震後，至今還沒全數恢復，今年來了很多颱風，也讓很多人安排旅程受到影響。就國旅來看，交通和住宿應該有一些政策的支持，所以交通部提出了對交通、住宿優惠的政策。

邱若華表示，台灣不只太魯閣這個景點，日本2024年已突破3100萬旅客，赴日觀光客甚至超過疫情之前，韓國、馬來西亞也恢復8、9成，反觀台灣去年下半年只恢復6、7成，到底是出了什麼問題？

卓榮泰回應，國內住宿價格是不是要更合理，交通網服務是不是要更周全，交通部提出明年推升內需、增加國內旅遊觀光的重要政策，從明年3月開始，平日住宿、生日補助等等，都會有相關補助。

交通部長陳世凱也補充，關於國旅的逆差或人數，譬如出國的多，來台灣的少，這個不是今年才發生，而是持續36年，因為台灣是一個外貿型國家，當台灣的經濟狀況好的時候，出國人數就還滿多，30幾年來都是如此。

針對國內住宿價格不合理，卓榮泰則說，國內旅遊多集中在假日，非假日的價格計算就沒辦法做很平均的分攤，所以假日會一屋難求或價格偏高。

邱若華批評，雖然交通部提出平日住宿優惠，但是民眾就是覺得看不到用不到，民眾平日幾乎都要上班。陳世凱回應，勞動部有針對勞工權益做保障，國人有特休可以在平日休假的話，大家要勇敢去休假，交通部的住宿補助方案是希望大家利用平日去住。