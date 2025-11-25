對藍白《財劃法》覆議最後期限是27日　卓榮泰喊話：讓失速列車停下來

▲行政院長卓榮泰（左）。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委李柏毅今（25日）詢問，政院是否對藍白14日修正的《財劃法》提出覆議？行政院長卓榮泰表示，覆議最後期限是本周四（27日），「但在未來3天中，立院仍可有所作為，讓我們知道這部失速列車能不能停下來」。

民進黨立委李柏毅今（25日）質詢行政院長卓榮泰時，提到多個高雄建設，包括興建中的捷運紫線、國家重點領域校際研教園區以及鐵路立體化等，必須要有堅強的中央財政，才有辦法挹注給高雄，但若依照立院14日三讀修正通過的《財劃法》，可能會影響高雄明年度的計畫型補助，行政院是否會對該版《財劃法》提出覆議？

卓榮泰指出，覆議最後期限是本周四，「但在未來3天中，立院仍可有所作為，讓我們知道這部失速列車能不能停下來」。

李柏毅表示，若依照該版《財劃法》，等於宣告藍白要封殺高雄捷運紫線。卓榮泰也說，明年依據去年通過的《財劃法》，必須維持一般型補助2501億元，若比照今年，繼續維持2900多億元的計畫型補助，加上統籌分配稅款釋出的4615億，「中央政府絕對破產」，還要違法編列預算，就絕對不行，因此明年計畫行補助只能降為308億元。

李柏毅接續指出，高雄今年就有497億元的計畫型補助，如果明年全台灣計畫型補助降為300多億元，不只高雄紫線沒有了，還有路竹延伸線、小港林園線、鐵路立體化沒有了，沒了，什麼都沒有了。

卓榮泰說明，因為中央統籌分配稅款釋出4615億元，分配給22個縣市，理論上每個縣市會多數十億到200多億不等，希望像明年高雄減少的計畫型補助，就由地方多負擔一些；若地方不負擔，就要把工程期限往後延，這兩個選擇只能擇一，「但我覺得都不是好的方法」。

李柏毅再問，立院還能做什麼？卓榮泰說，這幾天與地方繼續溝通後，會將定版的院版《財劃法》中的分配數字詳細列出來，也請各位委員看一下，對各縣市是不是一個更合理的事權與稅款分配。

卓榮泰指出，他來自台北市，不能台北市過去拿中央這麼多補助做捷運，現在輪到中南部要做捷運，中央補助卻減少了，這對中南部絕對不公平，身為台北市民，他敢為此負責，所有的台北市民也不會希望這樣對待全國人民，一定要公平分配。捷運是進步的象徵，各縣市該有的，「我們就全力來協助」。