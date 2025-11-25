精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

▲台北地院25日審理精舍命案，同案被告藝人李威（如圖）與妻子簡瑀家以證人身分出庭應訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人李威與妻子簡瑀家被控與「上師」王薀（王江鎮），涉共犯造成蔡姓女會計身亡的北市精舍命案，簡女今（25日）出庭作證，聲稱校對經書無端捲入這場「死亡研討」，數度哭著說雖沒參與施虐，仍很自責當下沒伸出援手關心蔡女，丈夫和律師鼓勵她說出實情，但要她當眾說老師的不是，「我沒有辦法...。」

公訴檢察官認為簡瑀家作證承受極大壓力，仍能還原一部分事發過程，「很不容易，要表示欽佩」，但簡女「留白太多」，碰到關鍵環節多數沒印象、記不得，對於簡女哭泣失態，檢方喊話「妳不敢講，是擔心果報嗎？果報是上天決定的，不是王江鎮決定！」

合議庭排定李威與簡瑀家今轉為證人應訊，簡女先上場，請求用屏風隔開她和在場被告、減少心理壓力，審檢辯一陣爭執有無必要，簡女直接趴在證人席上、狀似緊張到虛脫，審判長諭知她去指認室，不用跟王薀等人面對面，簡女起初聲如蚊蚋，換了收音較好的麥克風加上不斷被提醒大聲點，總算讓人聽清楚她在講什麼。

簡女證稱2020年加入王薀領導的宗教團體、比丈夫晚2、3個禮拜，夫妻倆2023年開始接觸團體內的「法務」，王薀當面交代他們校對經書付印，事發當晚8點多，夫妻倆如往常到草堂各自專心逐字校對，當晚原本是再平常不過的日常，事先完全不知要「研討」蔡女。

▲台北地院25日審理精舍命案，提訊在押的王薀（王江鎮）出庭。（圖／記者黃哲民攝）

簡女說草堂每天人來人往，她當下沒注意蔡女和讀書會3位師姐等人何時到的，她湊近聽見要「研討」蔡女，因團體規定須保密自己參與的「研討」內容，也不能打探別人的「研討」，她知道蔡女但沒說話互動過，加上校對經書若出錯，要跟王薀懺悔還可能須自費重印，她就回座戴耳機繼續反覆校對，等王薀有空檔再報告。

她再次被吸引注意，是驚見精舍住持吳慧珠不知何時到場，正扯著蔡女衣領在地上拖行。簡女說加入團體曾「研討」自己跟別人，只要求說出犯什麼錯、該怎樣懺悔，從不會體罰，第一次看到這麼驚悚的「研討」景象，她很驚嚇。

簡女說，團體平時要求等王薀離開才能走、要尊重王薀，她和丈夫看王薀正「研討」蔡女、沒機會上前報告進度，但也不敢逕自離開，只能留在原地。

▲台北地院25日審理精舍命案，傳喚被告精舍住持吳慧珠（左）出庭。（圖／記者黃哲民攝）

此時旁邊有個女聲制止吳女「不要這樣拉她」，吳女鬆手，繼續數落蔡女犯錯，蔡女也檢討自己錯誤，接著姜芃妤要蔡女下跪磕頭做小禮拜，蔡不肯照辦、站得直挺挺，姜用膝蓋頂蔡女後膝窩逼下跪，蔡做2、3次就停住，原地保持叩頭伏地姿勢不動，有人喊蔡女「演戲」、「不要裝了」等語。

簡女說，不記得吳慧珠有無拍打蔡女後腦或肩膀，但在場之人，從頭到尾僅吳女跟姜芃妤對蔡女動手，後來梁碧茵攙扶蔡女起身，蔡身體歪一邊，王薀全程在場，要蔡女對「冤親債主」懺悔，旁人也附和催促蔡女道歉說對不起，蔡沒說，王薀就離開。

▲台北地院25日審理精舍命案，提訊在押的讀書會師姐幹子昀（中）、游秀鈴（右後）出庭。（圖／記者黃哲民攝）

簡女說印象很深刻，蔡女在王薀離開後，重重嘆了好大一口氣，感覺好像鬆一口氣，接著就躺在地上，她和丈夫這時也終於放鬆、可以回家，離開前，她靠近觀察蔡女仍有氣息，但沒多問。

簡女此時突然暴哭，表示「事後回想，如果我當時有注意她...」、「我當下真的沒想到，她會這樣『離開』，我很自責，也很抱歉！」

簡女也證實，蔡女過世後，王薀要她請教律師「可以向死亡者聲請本票裁定嗎」、「可以要求死者家屬代為還款嗎」、「本票發票人死亡怎麼辦」等問題，王薀沒跟她說來龍去脈，她不知問這些是跟蔡女有關。

▲台北地院25日審理精舍命案，提訊在押的讀書會師姐梁碧茵（中）出庭。（圖／記者黃哲民攝）

簡女最後激動哭說事發後，她知道信眾們確實有所隱瞞，為了保護道場與王薀，對她而言，要說出王薀涉案，是非常痛苦跟難以啟齒，儘管丈夫跟律師鼓勵她說出事實、釐清事發經過，但要她當眾說老師的不是，「我沒有辦法...。」

精舍命案發生於去年（2024年）7月23日，追隨佛學作家王薀修行20多年的蔡姓女會計，疑因記帳失誤，害王薀損失數百萬元，去年5月起，在平日居住的精舍受罰每天做五體投地大禮拜400次到500次懺悔，加上不願剃度出家，惹怒精舍住持吳慧珠、「讀書會師姐」幹子昀（幹做姓氏時讀音同韓）、梁碧茵與游秀鈴等人。

案發當晚10點多，蔡女被叫到精舍附近的「水月草堂」，遭多名信徒以「研討」之名集體批鬥，王薀在場坐鎮，蔡女不停起身 、下跪，外加遭拖拉、踹踢與辱罵，受虐3個多小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷，被吳慧珠與姜芃妤、信徒李淵源用膠帶綁在推車上、蓋上雨衣推回精舍。

蔡女24日上午被發現斷氣，信徒謊報不明原因死亡，警方見蔡女遺體滿布嚇人瘀傷，報請檢方指揮查獲駭人內情，，今年3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人，李威夫妻涉附和斥罵蔡女，案發後指導其他信徒如何應對檢警訊問，李威偵查中認罪轉為污點證人，但審理時改口不認罪。王薀與讀師會3名師姐仍在押。