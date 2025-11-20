披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」　網友卻罵爆

▲義大利披薩店老闆拍片公審台灣遊客，結果遭台灣網友出征，事後不得不拍片道歉。（圖／翻攝IG／pizzadalpazzo）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利披薩店老闆公審16名台灣遊客，還錄影羞辱上傳到IG公審，引發軒然大波。事後，有台灣旅遊業者帶客人去店內用餐，聽完老闆接獲大量恐嚇電話、簡訊，聽到台灣人還願意來用餐，「感動到都要哭出來」，讓他不禁感嘆站在不同角度看，事情或許會有所不同。不料貼文一出，立刻被上千網友罵爆。

一名旅遊業者19日在Threads上發文表示，今天帶民宿客人去「時事店」吃Pizza，老闆聽到他們來自台灣，感動到都要哭出來了，也解釋了事情經過。

老闆委屈表示，這幾天收到很多恐嚇電話跟簡訊，有人說要對他跟他的家庭與餐廳如何如何，也有人把他的電話發在求職網說要找壽司師傅，搞得他每天電話接不完簡訊收不完。

原PO感嘆，一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事態也會有所不同，儘管如此，老闆的生活還是要過下去，所以依舊在店內跟老闆娘、員工認真做著Pizza，店裡坐滿了客人，「與人玫瑰，手指撚香。Chi semina amore raccoglie felicità.」

▼網友群起砲轟原PO。（圖／翻攝自Threads）

許多網友看完傻眼，紛紛留言狠酸「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「台灣人就是鄉愿 鄉愿到義大利去，噁心」、「你是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣？」、「義大利住久了忘記自己來自哪裡？我也是住在歐洲的台灣人，我拒絕任何形式的種族歧視，請你不要代表台灣人！」

不過，也有人支持原PO看法：「看完menu價格，就明白為什麽老闆生氣了」、「這麼小的店，一堆人佔人家便宜，消費40歐，藉口一大堆，誰對誰錯，心裡有數」、「那些團友自己也沒出來聲討、說自己受到欺負，倒是一群從未出過國、甚至可能一輩子都沒有機會出國的台灣網路民族主義者，在那裡『戰狼上身』。」掀起熱議。

▼原文。（圖／翻攝自Threads）

▼有網友支持原PO，認為當事團友未現身說法，一堆台灣網友卻「戰狼上身」。（圖／翻攝自Threads）

▼不過，也有人提出同團團友有現身說法，「有付座位費」。（圖／翻攝自Threads）