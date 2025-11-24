　
社會 社會焦點 保障人權

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區上週三（19日）發生一起嚴重交通事故，民視八點檔女星顏曉筠騎乘機車時，遭到一輛準備右轉進入停車場的小客車撞上。車禍造成顏曉筠臉部受傷、左肩脫臼、韌帶斷裂，經手術後以鋼板及鋼釘固定。事後，顏曉筠在臉書發文向劇組致歉，表示自己「被迫按下人生的暫停鍵」，監視器也拍下事故現場畫面，詳細肇事責任待警方調查。

▼藝人顏曉筠被撞後人車在地上滑行 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼藝人顏曉筠被撞後人車在地上滑行，救護人員將顏曉筠送醫急救，顏曉筠機車被撞毀損嚴重 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11月19日上午11時許，35歲的王姓男子駕駛小客車，沿文化二路一段往四維路方向行駛。王男欲在462號前右轉進入停車場，卻未注意右後方路況，導致與右側同向的機車騎士32歲女星顏曉筠發生碰撞事故，當場連人帶車在地上滑行。

▼顏曉筠騎車發生事故 。（圖／民視提供）

▲顏曉筠出車禍。（圖／民視提供）

據悉當天顏曉筠騎機車要去民視攝影棚，途中卻車禍造成重傷，她的臉部受傷，左肩脫臼、韌帶斷裂，隨即被送往林口長庚醫院治療。經醫院緊急手術後，目前傷處已使用鋼板及鋼釘固定。所幸顏曉筠術後恢復穩定，已出院返家休養。警方對雙方駕駛人進行酒測，酒測值均為零，已排除酒駕肇事。

事後，顏曉筠在臉書發文，向受到影響的劇組人員表達歉意。她回憶事發後，第一時間是撥打經紀人電話，「我嘗試告訴所在位置、告知事情發生，請立即和劇組聯絡我無法準備時抵達。」、「「一場突如其來的車禍，我被迫按下了人生的暫停鍵，我想跟大家說聲對不起，因為個人原因導致大家匆忙面對工作內容的大幅調整。」

▲▼藝人顏曉筠被撞後人車在地上滑行，救護人員將顏曉筠送醫急救，顏曉筠機車被撞毀損嚴重 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼救護人員將顏曉筠送醫急救，顏曉筠機車被撞毀損嚴重 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼藝人顏曉筠被撞後人車在地上滑行，救護人員將顏曉筠送醫急救，顏曉筠機車被撞毀損嚴重 。（圖／記者陳以昇翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

彰化女撞「行人庇護島」　8個月已被撞11次

鶯歌21歲男猛撞「嵌進物流車」！司機淪夾心左腿慘斷

國道8號晚間車禍！2車碰撞「1名駕駛消失」

