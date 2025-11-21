快訊／謝金燕怒告廠商贏一半！肖像權獲賠260萬　主張回復名譽吞敗

▲藝人「姐姐」謝金燕告染髮劑廠商侵害她肖像權，被視為罕見公開發怒。（圖／翻攝自臉書）

記者黃哲民／台北報導

藝人「姐姐」謝金燕簽約代言染髮劑，去年（2024年）合約期滿，廠商仍續用她肖像代言銷售，產品還賣到非約定代言的馬來西亞地區，謝和自己經紀公司告廠商侵害肖像權、索賠共1090萬元，廠商主張謝未履約完畢，向謝反求償企圖相互抵銷，台北地院認為廠商的主張無理由，今（21日）判廠商須賠260萬元，可上訴。

此外，謝金燕主張廠商執行長去年8月在網路直播中，抹黑她收兩三億代言費還提告、「他媽的叫我一個月換代言貼，時間是很閒吼」等語，使不知情大眾誤解她忘恩負義、坑殺合作廠商，加碼求償精神慰撫250萬元，並須在報紙、臉書粉專刊登澄清啟事，回復她的名譽。

但法官認為此部分情節，不足以貶損謝金燕個人的社會評價，判廠商與執行長免賠，也可上訴。

▲謝金燕代言染髮劑產品衍生訴訟糾紛，一審獲判賠260萬元。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

本案源於謝金燕透過經紀公司「一直打不倒」，和台灣寶樂公司簽約，從2023年2月代言寶樂的「KAFEN何首烏染髮劑」1年，約定期滿最慢2個月緩衝期過後，寶樂須將謝金燕代言的影片、照片，以及印有謝金燕肖像的產品全部下架撤除，但寶樂被發現去年逾期繼續使用，更拿到雙方未約定代言的馬來西亞地區銷售。

謝金燕去年7月透過社群PO文發怒，譴責廠商違法使用她的肖像，喊話「本人所屬公司已多次要求撤下！屢勸未果！本人台灣地區代言也於多月前合約期滿，台灣地區以外並無授權！」

寶樂立刻公開承認「產品代言人素材逾期未更正的疏失」，道歉造成「姐姐謝金燕」與相關廠商困擾，已檢討改進流程，未來竭盡全力避免類似問題再次發生，並允諾捐款台幣30萬元給育幼院機構做公益，會公布捐贈單位相關資料。

謝金燕不買單，再PO文轟廠商別避重就輕，「不是素材逾期未更正！是蓄意違法使用！台灣代言已合約到期多個月！肖像下架時間足夠的」，她堅持提告求償，「入行35年誰看過姐姐這樣？PO上臉書是要讓消費者知道他們有選擇與知的權利！」

謝金燕與經紀公司提告主張寶樂公司違約及侵害肖像權，要求寶樂賠償「一直打不倒」840萬元、賠償謝金燕個人250萬元，合計1090萬元，外加寶樂時任林姓執行長在網路直播，散布前述對謝金燕不實言論，要求寶樂與林男連帶賠償謝精神慰撫250萬元，並刊登澄清啟事。

北院審理時，雙方調解不成，寶樂聲稱謝金燕少拍1支代言廣告、未履約完畢，又在網路公開對寶樂不實發言，據此向謝反求償，金額相等，主張與謝跟經紀公司求償金額相互抵銷。

法官認為寶樂的抵銷主張無理由，而寶樂未依約在緩衝期內，將謝金燕代言的照片、影片等廣告、文宣，以及印有謝金燕肖像照片的產品下架回收，又擅自賣到非約定代言地區，確實違約。

法官今判決寶樂須賠償「一直打不倒」可預期經濟利益損失160萬元，而謝金燕因寶樂違約舉動，使大眾以為她仍代言甚至也擔任馬來西亞地區代言人，造成肖像權受侵害，寶樂須賠償謝個人100萬元，至於謝金燕自認遭對方抹黑名譽與形象的損失，法官沒採納。全案可上訴。