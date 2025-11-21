台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴

▲義大利披薩店老闆拍片公審台灣遊客遭炎上，結果現在有台人力挺老闆，帶遊客到店內消費。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利披薩店老闆公審16名台灣遊客，還錄影羞辱上傳到IG公審，涉及種族歧視，引發兩岸網友出征灌爆店家社群。不過，有長年旅居義大利的台灣女老闆發出「反思文」，帶客人到店內力挺，讓中國網友也傻眼，忍不住留言大罵，引發不少台灣網友共鳴。

當時義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）不滿16名台灣遊客只點5份比薩，當場拿起手機拍片狂嗆「16個中國人、日本人只點5個披薩！」、「該死的中國人」，接著詢問一行人「你從哪裡來？」台灣遊客語言不通，以為是熱情互動，還對著鏡頭開心比讚，報出「Taiwan！」

▲台灣遊客不知道正遭老闆羞辱，還熱情對鏡頭比讚。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

影片在網路上發酵後，由於老闆語言涉及種族歧視，言詞也辱罵到「中國人」，因此兩岸網友先後出征，灌爆店家IG，嚇得趕緊帕齊尼趕緊拍片道歉稱「我愛中國、我愛台灣」，連市長也出面致歉，表示要邀請台灣駐義代表澄清。

不過，帕齊尼隔天就將道歉影片刪除，還被抓包在Google Maps評論嗆聲台灣網友「Fxxk u」，被質疑根本沒誠意。

▲中國網友看不下去，留言怒噴挺老闆的台人。（圖／翻攝自Threads）

沒想到，一名在義大利經營10多年民宿的台灣女老闆19日在Threads發文表示，她帶著民宿客人到店內用餐，大讚老闆一度感動得要哭出來，而且老闆夫婦及員工依舊在店內認真做披薩，讓她不禁心疼老闆每天接到很多恐嚇電話跟簡訊，也感慨「一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事態也會有所不同！」

中國網友看到文章忍不住痛批，「台灣人真是絕了，這不是侮辱你們，是侮辱誰啊？歧視台灣人，中國大陸人幫忙打抱不平，結果台灣一堆反思怪，在那邊科普義大利風俗，還酸沒錢別出去丟台灣人的臉，各種稀奇古怪的論調。」

這名中國網友狠酸，現在義大利人在抵制壓力下道歉，結果台灣人跑去消費支持、體諒義大利老闆，真是絕了，難怪適合被殖民，「荷蘭人來了給荷蘭當狗，日本人來了給日本當狗，荷蘭日本都走了，還時時刻刻回味當狗的日子，樂在其中。」

許多台灣網友看了也無奈地說：「不談政治，我支持你的說法」、「有一些台灣人真的太聖母病」、「笑死我了，超絕慕洋犬」、「這次我挺對岸兄弟，超白癡，被歧視可以不抵制，但還挺老闆很傻眼」但也有人不以為然：「反擊的目的是讓對方認知到自己的錯誤，要不然你還想怎樣？」

其中，也有中國網友提出持平看法，「很想反駁妳，但妳是對的，無論如何，我們都不能用網路暴力的方式去干涉別人的生活。但同樣的，我們更不應該在別人侮辱自己的時候，還要說別人罵得有理吧？這不叫宰相肚裡能撐船，這叫窩囊。」

▼臉書道歉影片目前已消失無蹤。