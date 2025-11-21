　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG）

▲義大利披薩店老闆拍片公審台灣遊客遭炎上，結果現在有台人力挺老闆，帶遊客到店內消費。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利披薩店老闆公審16名台灣遊客，還錄影羞辱上傳到IG公審，涉及種族歧視，引發兩岸網友出征灌爆店家社群。不過，有長年旅居義大利的台灣女老闆發出「反思文」，帶客人到店內力挺，讓中國網友也傻眼，忍不住留言大罵，引發不少台灣網友共鳴。

當時義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）不滿16名台灣遊客只點5份比薩，當場拿起手機拍片狂嗆「16個中國人、日本人只點5個披薩！」、「該死的中國人」，接著詢問一行人「你從哪裡來？」台灣遊客語言不通，以為是熱情互動，還對著鏡頭開心比讚，報出「Taiwan！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

▲台灣遊客不知道正遭老闆羞辱，還熱情對鏡頭比讚。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

影片在網路上發酵後，由於老闆語言涉及種族歧視，言詞也辱罵到「中國人」，因此兩岸網友先後出征，灌爆店家IG，嚇得趕緊帕齊尼趕緊拍片道歉稱「我愛中國、我愛台灣」，連市長也出面致歉，表示要邀請台灣駐義代表澄清。

不過，帕齊尼隔天就將道歉影片刪除，還被抓包在Google Maps評論嗆聲台灣網友「Fxxk u」，被質疑根本沒誠意。

▲▼台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　一票人超共鳴。（圖／翻攝自Threads）

▲中國網友看不下去，留言怒噴挺老闆的台人。（圖／翻攝自Threads）

沒想到，一名在義大利經營10多年民宿的台灣女老闆19日在Threads發文表示，她帶著民宿客人到店內用餐，大讚老闆一度感動得要哭出來，而且老闆夫婦及員工依舊在店內認真做披薩，讓她不禁心疼老闆每天接到很多恐嚇電話跟簡訊，也感慨「一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事態也會有所不同！」

中國網友看到文章忍不住痛批，「台灣人真是絕了，這不是侮辱你們，是侮辱誰啊？歧視台灣人，中國大陸人幫忙打抱不平，結果台灣一堆反思怪，在那邊科普義大利風俗，還酸沒錢別出去丟台灣人的臉，各種稀奇古怪的論調。

這名中國網友狠酸，現在義大利人在抵制壓力下道歉，結果台灣人跑去消費支持、體諒義大利老闆，真是絕了，難怪適合被殖民，「荷蘭人來了給荷蘭當狗，日本人來了給日本當狗，荷蘭日本都走了，還時時刻刻回味當狗的日子，樂在其中。」

許多台灣網友看了也無奈地說：「不談政治，我支持你的說法」、「有一些台灣人真的太聖母病」、「笑死我了，超絕慕洋犬」、「這次我挺對岸兄弟，超白癡，被歧視可以不抵制，但還挺老闆很傻眼」但也有人不以為然：「反擊的目的是讓對方認知到自己的錯誤，要不然你還想怎樣？」

其中，也有中國網友提出持平看法，「很想反駁妳，但妳是對的，無論如何，我們都不能用網路暴力的方式去干涉別人的生活。但同樣的，我們更不應該在別人侮辱自己的時候，還要說別人罵得有理吧？這不叫宰相肚裡能撐船，這叫窩囊。」

▼臉書道歉影片目前已消失無蹤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售
台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴
研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中
美國務院主動挺日本　重申反對以武力改變台海現狀
鴻海今晨宣布合作OpenAI　打造美國新一代AI基礎設施
被盧秀燕批「白目」封殺　賓賓哥直播回嗆
砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓死陸師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／07:36規模5.3地震　最大震度1級

台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥再開直播回嗆

11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

今白天回暖！週末高溫近30℃　下週再變涼有雨

快訊／03:43雲林古坑規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨3：43有感地震　斗六民眾驚醒、嘉義喊先上下搖再左右

下周還有颱風？可能生成時間點曝　最新預估路徑「1地區轉雨」

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

快訊／07:36規模5.3地震　最大震度1級

台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥再開直播回嗆

11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

今白天回暖！週末高溫近30℃　下週再變涼有雨

快訊／03:43雲林古坑規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨3：43有感地震　斗六民眾驚醒、嘉義喊先上下搖再左右

下周還有颱風？可能生成時間點曝　最新預估路徑「1地區轉雨」

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

黃仁勳砸50億美元入股　英特爾高管鬆口揭合作模式

古川雄輝道歉！12月上海見面會取消…赤西仁、錦戶亮明天演唱會照唱

快訊／07:36規模5.3地震　最大震度1級

台灣「三菱全新跨界休旅」確認12月底上市！國產7人座隨後來

雙B「競速撞超商」影片曝光！　無辜路人重傷搶命

11月21日星座運勢／快樂週五「必搭幸運色」！　巨蟹展開美好

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

「出國讀書」閃兵14年　台北男被判有期徒刑2個月

中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

岡本和真、高橋光成完成入札！ 美媒評FA頂級戰力 將引爆搶人大戰

【肥水不落外人田】老婆穿睡衣出門！尪秒阻止幫她「包成粽子」

生活熱門新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

快訊／03:43雲林古坑規模4.3極淺層地震

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

今天高山還有機會見雪！　轉涼有雨時間點曝

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多熱門

相關新聞

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

義大利披薩店老闆公審16名台灣遊客，還錄影羞辱上傳到IG公審，引發軒然大波。事後，有台灣旅遊業者帶客人去店內用餐，聽完老闆接獲大量恐嚇電話、簡訊，聽到台灣人還願意來用餐，「感動到都要哭出來」，讓他不禁感嘆站在不同角度看，事情或許會有所不同。不料貼文一出，立刻被上千網友罵爆。

義老闆嗆台人IG又重開　刪臉書影片「道歉全沒了」

義老闆嗆台人IG又重開　刪臉書影片「道歉全沒了」

曾在牆上貼香蕉！他的金馬桶拍出3.77億

曾在牆上貼香蕉！他的金馬桶拍出3.77億

挪威睽違26年重返世界盃　義大利涼了？

挪威睽違26年重返世界盃　義大利涼了？

披薩老闆髒話飆1星網友　1舉恐遭重罰

披薩老闆髒話飆1星網友　1舉恐遭重罰

關鍵字：

義大利披薩公審

讀者迴響

熱門新聞

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

抗壓性最強的三大星座！

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

即／被爆離婚　孫正華發聲明

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面