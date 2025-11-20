離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

▲彭姓男子跳上引擎蓋上阻擋彭女，因體力不支摔車慘遭對向曾女駕車輾過，送醫急救後不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓女子與黃姓女子於2022年8月間分別驅車在楊梅區富豐北路上起爭執，黃女先行駕車離去，彭女則驅車追趕，陪同黃女的彭姓男子為阻止彭女追趕跳上引擎蓋抓住雨刷欲阻擋，但因體力不支摔落地面，遭對向轎車輾過，經送醫急救後仍不治；桃園地檢署偵結依傷害致死罪嫌、國民法官法提起公訴。

檢警調查，42歲的彭姓女子與黃姓女子為情侶關係，2022年8月12日8時38分許在楊梅區富豐北路上談判，陪同黃女到場的彭姓男子為維護黃女而與彭女起爭執，雙方爭執之際，黃女則駕車先行離去，彭女見狀欲駕車追趕黃女，彭男為阻止彭女追趕，隨即跳上彭女轎車引擎蓋上，一手抓住轎車上之雨刷。

彭女明知彭男趴附引擎蓋上，可預見若其繼續行駛將使彭男因無力支撐或身體重心不穩而摔落地面受傷，仍駕駛自小客車沿富豐北路往民富路方向行駛，彭男因車身搖晃與體力不支自引擎蓋上摔落路面，彭女卻未停留查看，仍繼續駕車輛追逐黃女，導致對向由曾姓女子駕車左轉至富豐北路時，不慎輾壓倒臥於路上之彭男，致使彭男全身多處受創，經送醫急救後仍於下午2時21分許，因有創傷性硬腦膜及蜘蛛膜下出血併意識不清、急性呼吸衰竭、右側肱骨骨折、左側肋骨多處骨折併氣胸等傷害宣告死亡。

案經死者家屬向楊梅警方報案處理，警方調閱沿線監視器畫面查出彭女涉嫌重大，仍循線查獲到案，依傷害致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署複訊後，根據警方現場照片、醫院診斷證明等佐證，確認彭女涉犯刑法之傷害致死罪嫌，檢方依刑事訴訟法傷害致死罪嫌、國民法官法提起公訴；同案之曾姓女子經桃檢檢察官偵訊後諭令緩起訴處分確定。