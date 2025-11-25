中捷綠線延伸綁彰化！議員促大坑段先行　市府盼一次核定

▲中捷綠線延伸大坑段進度「原地踏步」，市議員要求市府提出具體解決方案。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線延伸至大坑及彰化的計畫，因彰化段涉及的都市計畫進度延宕，導致全案陷入僵局，引發地方民代關切。台中市議員賴順仁今（25）日在議會質詢時指出，這項中部居民期盼超過十年的建設，目前進度「原地踏步」，他質疑為何條件相對單純的大坑延伸段，需與進度緩慢的彰化段綁定，並要求市府提出具體解決方案。

賴順仁表示，捷運綠線延伸大坑段長約2.49公里，不僅能滿足在地交通需求，也有助於紓解大坑風景區的假日車潮。然而，全案目前卻因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而卡關。他質疑：「為何台中市民的需求，要被另一個縣市的行政程序綁架？」並要求市府應讓大坑段優先動工，避免百億建設無限期空轉。

對此，台中市捷運工程局長蘇瑞文回應，目前綜合規劃報告正在進行最後修訂，預計於明（2026）年初提報交通部審查。市府考量到兩段延伸線合併推動較具規模經濟與效益，若分段執行，恐增加未來機電系統招標的困難度。因此，市府主張採取「一次核定，分階段施工」的策略，以加速整體計畫。

不過，賴順仁認為，市府應提出具體的「脫鉤策略」作為備案。他強調，若彰化段的用地問題持續無解，市府必須有能力讓大坑段獨立先行，而非讓兩段工程互相牽制。