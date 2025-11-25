角頭「瘋寬」前科累累！曾捲生薑暴力討債案　被害人跳崖癱瘓

▲名間殯儀館旁發現槍傷男屍。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

南投縣名間鄉昨(24)日下午發生一起震驚地方的角頭自戕案件。53歲、外號「瘋寬」的吳姓男子被發現在名間殯儀館後方車內舉槍自盡，身旁留有一把槍枝。這位地方聞名的「狗頭幫」首腦，其實早在28年前就涉及一起震驚社會的生薑債務暴力討債案，當時雖然只是幫派小弟，但行事作風相當凶狠，與同夥將欠債的被害人強押到山區毆打，導致被害人墜落山谷、終身癱瘓。

昨日下午，一輛停放在名間殯儀館後方自行車道旁的小客車引起路人注意，經查看發現車內男子倒臥無反應，立即報警處理。警方到場後確認男子已明顯死亡，現場尋獲一把槍枝，初步研判為持槍自戕。經查死者身分為地方知名的「狗頭幫」首腦吳聰寬，綽號「瘋寬」，過去涉及多起恐嚇、暴力討債案件，前科累累，還曾因囚禁女友等案件登上社會新聞。

這起自戕案件，讓人回想起28年前發生的生薑債務糾紛。1997年6月，吳與同夥等人因一筆200多萬元的生薑買賣與葉男發生債務糾紛。葉開出4張支票全部跳票後人間蒸發，讓吳男等人相當不滿。

同年9月26日，吳得知葉藏身在彰化市某賓館後，與綽號「矮仔堅」等人前往抓人。一群人衝進賓館205室，以強制手段將葉押上車，直接帶到南投縣名間鄉赤水山區。根據法院判決記載，由主嫌在現場指示眾人徒手或持鐵棒、木棍毆打葉，逼葉男償還債務。

整個暴力討債過程持續數小時，期間有犯嫌還要求葉通知女友匯款30萬元，但因籌款未果，暴力行為持續升級。直到當日下午5時許，葉在不堪持續毆打的情況下，從山谷墜落，造成下半身癱瘓，終身需以輪椅代步。

這起案件歷經多年訴訟，最高法院曾以三大理由將案件發回更審，包括刑求抗辯未調查、墜谷原因矛盾及傷勢鑑定不足等。其他涉案人中，陳男已於1998年死亡，而吳男當時雖未被彰化地檢起訴，但如今因他死亡，也讓這起纏訟多年的案件又被提及。

