社會 社會焦點 保障人權

30天免簽直送搞詐騙！彰警11個月抓355名外籍車手...阻詐11.3億

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局今（25）日公布最新打詐成果，11個月來已阻斷詐團金流高達11.3億元，其中外籍車手激增355人，縣警局長陳明君揭露因免簽待遇成為詐團新目標，同時邀請知名魔術師「小翼」當防詐大使，現場表演，透過「眼見不一定為真」的魔術原理，巧妙比喻詐騙集團的話術陷阱。

彰化縣警局長陳明君公布具體打詐數據，今年1至11月共查獲詐欺集團326件，逮捕2072名詐團成員，查扣現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總價值7億1552萬餘元，攔阻詐騙金額達4億1553萬餘元，累計阻斷詐團金流突破11.3億元。陳明君強調：「如果在台上短短幾秒就能被魔術迷惑，那在網路或社群中，詐騙集團花更長時間設局，自然更容易讓人上當。」

特別值得關注的是，警方11個月來查獲的1516名詐欺車手中，外籍車手多達355人，占比達23.4%。其中以越南籍274人最多，但馬來西亞籍63人、新加坡籍14人都顯著增加。陳明君分析，這與馬、新籍人士持觀光證入境可享30天免簽證待遇有關，顯示詐騙集團頻繁以「來台打工」、「幫忙領款有高酬勞」等名義招募外籍車手來台犯案。

「為什麼大家明明看著，卻還是被騙了呢？」魔術師小翼在彰化縣警局現場施展神奇魔術，讓警察局長陳明君和現場民眾看得嘖嘖稱奇。小翼表示，魔術與詐騙都有相同特性，就是讓人「誤以為看到的是真的」。魔術利用手法和轉移注意力創造幻象，而詐騙集團則靠話術、偽裝與情緒操控製造假象，兩者都讓人難以分辨真假。

陳明君特別呼籲，政府普發現金僅限官方公布管道，絕不會透過簡訊連結或要求操作ATM。同時提醒民眾警惕「假檢警詐騙」，司法機關絕不會以電話要求匯款或提供帳戶。民眾務必謹記「不點、不回、不匯款、不依指示操作ATM」原則，遇到可疑情況立即撥打165反詐騙專線，共同守護辛苦所得。

