生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天琴颱風最快今晚生成　3波冷空氣接力「明晨探15度」

▲熱帶性低氣壓TD30預計今晚到明天增強為颱風「天琴」。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD30預計今晚到明天增強為颱風「天琴」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有3波東北季風影響，最冷時間為明天清晨及周五清晨，低溫下探15度。另外，熱帶性低氣壓TD30預計今晚到明天增強為颱風「天琴」，明天晚間至周四其外圍中層水氣北移，降雨增多。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD30目前在菲律賓南側，預計今晚到明天增強為颱風，未來持續往西朝中南半島移動，對台灣沒有直接影響，但明天到周五可能為東半部及恆春半島帶來長浪。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，明天白天東北季風影響，清晨偏涼，白天可見陽光，中南部日夜溫差大，各地水氣減少，僅宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、花東、恆春及大台北山區為零星雨，晚間到周四又一波東北季風影響，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，加上南邊熱帶系統中層水氣北上，南部地區及中部山區也有零星雨，其他地區多雲。

他表示，周五持續受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲到晴，僅恆春有零星短暫雨。周末白天溫度回升，早晚偏涼，日夜溫差大，東半部及恆春有零星雨。下周一至周二又一波東北季風增強，各地多雲到晴，北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，今天到周五各地偏涼，明天清晨及周五清晨冷空氣影響最明顯，中部以北、宜蘭15至17度，南部及花東18至19度。周末東北季風減弱，但清晨輻射冷卻影響，中部以北及宜花僅15至17度，南部及台東18至20度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

【差點中計】黑狗吃零食聽到「吃完要洗澡」立刻吐出來XD

