明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

▲熱帶性低氣壓TD30。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間起東北季風增強，降雨機率增加，明天北部明顯轉涼，晚間至周三清晨低溫下探14度，周六短暫回暖，下周日又有另一波東北季風影響。另外，熱帶性低氣壓TD30預計周三增強為颱風「天琴」，周三至周四將為台灣帶來水氣。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天晚間起東北季風增強，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區有局部短暫雨，花蓮為零星雨。明天水氣減少，北部及宜花地區轉涼，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春有局部零星雨，桃園以南多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭傑仁指出，周三晚間至周四南方水氣北移，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨。周五迎風面有局部零星雨，周六東北季風減弱，日夜溫差大，東半部、恆春有零星短暫雨。下周日另一波東北季風增強，周一北部及宜蘭轉涼，其他地區早晚偏涼，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，熱帶性低氣壓TD30目前正要通過菲律賓，預計周三生成為颱風，周三、周四通過南海期間，中高層水氣會為台灣帶來降雨，後續路徑將往西進入南海，再接近越南。

溫度方面，鄭傑仁表示，這波東北季風最冷時間在明天晚間至周三清晨，中部以北低溫14至16度，南部及花東18至19度；高溫部分，北部約20至22度，中南部除了周四白天水氣增多，略降為22至23度，其他天都有24至25度。另外，周三及周末西半部要留意日夜溫差大，周三中部清晨僅14度，白天高溫可達26度，溫差將達12度。

鄭傑仁也說，明天晚間到周五東半部、恆春沿海有長浪；東北季風影響期間，沿海局部風力也較大，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）