　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

▲▼熱帶性低氣壓TD30。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD30。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間起東北季風增強，降雨機率增加，明天北部明顯轉涼，晚間至周三清晨低溫下探14度，周六短暫回暖，下周日又有另一波東北季風影響。另外，熱帶性低氣壓TD30預計周三增強為颱風「天琴」，周三至周四將為台灣帶來水氣。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天晚間起東北季風增強，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區有局部短暫雨，花蓮為零星雨。明天水氣減少，北部及宜花地區轉涼，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春有局部零星雨，桃園以南多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭傑仁指出，周三晚間至周四南方水氣北移，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨。周五迎風面有局部零星雨，周六東北季風減弱，日夜溫差大，東半部、恆春有零星短暫雨。下周日另一波東北季風增強，周一北部及宜蘭轉涼，其他地區早晚偏涼，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，熱帶性低氣壓TD30目前正要通過菲律賓，預計周三生成為颱風，周三、周四通過南海期間，中高層水氣會為台灣帶來降雨，後續路徑將往西進入南海，再接近越南。

溫度方面，鄭傑仁表示，這波東北季風最冷時間在明天晚間至周三清晨，中部以北低溫14至16度，南部及花東18至19度；高溫部分，北部約20至22度，中南部除了周四白天水氣增多，略降為22至23度，其他天都有24至25度。另外，周三及周末西半部要留意日夜溫差大，周三中部清晨僅14度，白天高溫可達26度，溫差將達12度。

鄭傑仁也說，明天晚間到周五東半部、恆春沿海有長浪；東北季風影響期間，沿海局部風力也較大，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

35歲女會計師手肘痛！3年找不出原因　醫揪「隱藏病灶」才根治

酷分享《中文怪物》爆紅幕後　「等大家忘記這節目再推第2季」

30歲後都搭商務艙！吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

新北警全力以赴　打造頂尖緝毒菁英隊伍

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻怒嗆「評審瞎了眼」：金馬獎廢了算了

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

明天北台灣有感降溫「探14度」　天琴颱風估後天生成

35歲女會計師手肘痛！3年找不出原因　醫揪「隱藏病灶」才根治

酷分享《中文怪物》爆紅幕後　「等大家忘記這節目再推第2季」

30歲後都搭商務艙！吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

新北警全力以赴　打造頂尖緝毒菁英隊伍

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻怒嗆「評審瞎了眼」：金馬獎廢了算了

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮、學生創意飲品吸睛

申敏兒、金宇彬10年真愛修成正果　「韓國國民女神」申敏兒4大魅力

恢復陸生來臺此其時矣

原訂今年備孕…曾智希求子確定卡關！　陳志強「親口證實」曝原因

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

嘉義民雄發放2000元紓困金　重陽敬老禮金也加碼至千元

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

執行署嘉義分署攜手社福　助欠稅生活困頓外籍男度難關

偶像張育成！楊恩宥單場跑出雙響砲　自由連闖兩關首度晉4強

台新新光金投信子公司完成合併　台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模

【台南自行車賽出車禍】15歲小選手疑擦撞摔倒　遭後方轎車撞上！

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

今天傍晚起東北季風增強，日夜溫差大，大台北、桃園以北地區及竹苗山區降雨機率增加，周二晚間到周三清晨低溫下探14度，周三、周四加上南方雲系北移影響，水氣增多，預計周五至周六趨緩，下周日則又有另一波東北季風增強。

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

關鍵字：

天氣降雨溫度颱風

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面