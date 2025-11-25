入夜低溫下探14度　明天「準天琴」影響半個台灣有雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天北台灣明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明天清晨，台南以北、宜蘭下探14度。另外，明天晚間至周四熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移，北部、東半部、南部地區及中部山區都有降雨情形。

中央氣象署預報科長劉宇其表示，東北季風昨晚開始增強，預計持續影響到周五，北台灣整體偏涼，其他地區要留意日夜溫差大，清晨感受較冷。

劉宇其指出，熱帶性低氣壓TD30今天上午8時在台灣南方1300公里，路徑將往西進入南海，過程中可能增強為颱風，周末接近中南半島後，強度就會減弱，對台灣沒有直接影響，但其通過南海時，外圍中高層雲系北上，明天晚間至周四可能為台灣帶來降雨。

他表示，今天受東北季風影響，北部、東半部清晨有降雨情形，但這波東北季風水氣不多，白天降雨範圍縮小為基隆北海岸、大台北山區及東半部。今晚大陸高壓到中國華東平原，由於東北季風強勁，迎風面水氣偏少。明天至周四熱帶性低氣壓中高層外圍雲系影響，台灣水氣偏多，周五至周六熱帶性低氣壓離台灣更遠時，水氣就會減少。

劉宇其指出，今天到明天白天各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星飄雨。明天晚間至周四東北季風影響，加上南方雲系北抬，北部、東半部、南部地區及中部山區有降雨情形，周五至周六又會回到晴朗穩定天氣。

溫度方面，他表示，今天北台灣溫度明顯下降，首波低溫在今晚到明天清晨，台南以北、宜蘭下探14至16度，金門及馬祖13至14度，空曠區域可能再低1、2度，高屏及花東18至19度。北台灣全天感受偏涼，中南部日夜溫差大，整體預計要到周六才會回暖。