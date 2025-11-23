未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天水氣增多，晚間起東北季風增強，周二至周五冷空氣影響下，中部以北明顯降溫，周三清晨最低溫下探14度。周六冷空氣短暫減弱，各地多雲到晴，下周日又有一波東北季風影響，天氣轉涼。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天東北季風減弱，各地多雲到晴，目前菲律賓東方海面的低氣壓有發展趨勢，預計明天接近呂宋島，周二至周五逐漸通過南沙島海面，再往越南方向移動，進入南海期間強度有機會增強，但路徑緯度偏低，影響台灣機會小。

張承傳指出，今天中午各地高溫都有27至29度，西半部局部有30度以上，溫暖舒適。明天白天各地高溫也有26至29度，部分地區約30度，早晚偏涼，低溫17至19度，日夜溫差大。

他表示，明天晚間起東北季風增強，周二至周五影響期間，北台灣高溫21至23度，低溫15至17度，周三清晨部分地區更下探14度；中南部高溫仍有25至27度，低溫15至18度；東部地區高溫23至25度，低溫17至18度。周六東北季風減弱，氣溫回升，但下周日另一波東北季風又會增強，再度降溫轉涼。

降雨方面，張承傳指出，明天水氣逐漸增多，基隆北海岸、大台北地區及東北部有局部短暫雨，花東、恆春為零星雨，晚間起桃竹苗也有局部降雨。周二水氣減少，僅東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北及恆春為零星雨，桃園以南多雲到晴。

他表示，周三至周五迎風面水氣增多，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，新竹以南雲量增多。周六降雨趨緩，下周日東北季風增強，但水氣仍少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春有零星雨。

另外，張承傳也說，今晚至明天清晨中南部留意局部霧；周二晚間至周四東半部及恆春有長浪機率，提醒民眾留意。