生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

記者周湘芸／台北報導

今天傍晚起東北季風增強，日夜溫差大，大台北、桃園以北地區及竹苗山區降雨機率增加，周二晚間到周三清晨低溫下探14度，周三、周四加上南方雲系北移影響，水氣增多，預計周五至周六趨緩，下周日則又有另一波東北季風增強。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖指出，未來一周台灣將受到2波東北季風影響，大台北及東北部地區偶有降雨增多的情形。今天白天各地以晴到多雲為主，溫暖舒適，清晨中南部有局部霧，另外，新竹關西、南投中寮清晨在輻射冷卻影響下，溫度僅約13至14度。

朱美霖表示，菲律賓東方海域已有熱帶性低氣壓形成，未來逐漸往偏西移動到南海，周三、周四其外圍中高層水氣有機會接近台灣，但仍以間接影響為主。

她指出，東北季風今天傍晚增強，明、後天有一波高壓影響，周三、周四南邊雲系上來，中高層水氣增加，周五至周六東北季風減弱，下周日又有下一波東北季風接近台灣。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來24小時天氣。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，今天白天環境偏東風，北方高壓逐漸接近台灣，傍晚起東北風逐漸增強，基隆北海岸、東北部及大台北山區降雨增加，今晚到明天清晨，大台北、桃園以北地區及竹苗山區降雨也會增加，花東也有零星降雨。 

未來一周降雨趨勢，她指出，明天白天東北季風影響，迎風面有局部短暫雨，周三晚間至周四南方水氣北移，北部、東半部降雨增加，中南部也稍微增多，但都較為短暫。周五至周六東北季風減弱，降雨趨緩。下周日下一波東北季風增強，雲量增多，迎風面降雨增加。

溫度方面，朱美霖表示，今天各地早晚都有涼意，清晨低溫仍在20度以下，白天溫暖舒適，各地高溫都有25至26度，傍晚東北季風增強，降溫逐漸明顯，日夜溫差較大，明天白天北部、東北部高溫僅20至22度，周二晚間到周三清晨各地低溫僅14至18度。周五至周六白天氣溫略為回升。下周日另一波冷空氣影響，早晚低溫有明顯降幅。

另外，朱美霖也說，今天傍晚沿海風浪都有增強情形，明天白天到晚間各地浪高也會明顯增加，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

明天水氣增多，晚間起東北季風增強，周二至周五冷空氣影響下，中部以北明顯降溫，周三清晨最低溫下探14度。周六冷空氣短暫減弱，各地多雲到晴，下周日又有一波東北季風影響，天氣轉涼。

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

