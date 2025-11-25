　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」　發熱衣也不要！過來人曝正確穿搭

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲網友直言，去日本旅遊「不建議洋蔥式穿法」。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人計畫去日本旅遊，但冬天室外超冷、室內超暖，衣著該如何搭配呢？多數人建議「厚外套、薄上衣」最實用，電車與室內暖氣強，「穿太多會熱爆」。也有住東京7年的台人提醒「絕對不要洋蔥式、別穿發熱衣」，否則會熱到崩潰，對方也補充當地超乾燥，記得擦護手霜、戴口罩防喉嚨乾裂。

一名網友在Threads表示，計畫明年1月要去東京旅遊，不過他現在已經開始煩惱「當地天氣到底怎麼穿？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，自己有先爬文做功課，「有人說洋蔥式，有人說一件大衣就好」，但她體質非常怕冷，就怕進到室內、電車裡又會熱爆，因此特地求問過來人「有沒有剛回來的大神可以救一下？」

文章曝光後，超怕冷網友分享保暖秘訣，「不要搭到暖氣車廂，真的會熱死， 我就一件發熱衣+針織上衣+羽絨外套+圍巾，到室內或用餐就把圍巾跟外套脫掉，還很熱的話就脫到剩發熱衣」、「一件長袖+一件大衣就好，電車上將近30度，一點都不誇張」、「我也是非常怕冷，去日本N次絕對穿發熱衣，甚至穿超級暖發熱衣，外衣一件不用特別厚，然後外套要夠暖，這樣即可」、「只要預備兩種模式：1.在外面吹10幾度冷風、2.在室內吹暖氣的時候，方便的做法就是外套很厚，裡面上衣是薄的」。

也有人強烈表示，「絕對不要洋蔥式，室內外溫差穿脫煩死自己，尤其又背包包，再加上買東西大包小包，真的在那邊兩、三件穿穿脫脫...很容易弄丟東西」、「真的不要洋蔥，你逛街試穿衣服會瘋掉」。

不過，留言串中，一名在東京住過7年的台人熱心分享，「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉；絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程通通在戶外！最好的穿搭：裡面薄長袖+一件背心（調整用） + 保暖度非常好的厚羽絨外套。比起冷，更該擔心的是乾燥，護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎（容易感冒）」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看
快訊／全聯開出千萬發票！　門市曝光
獨／「最強小火鍋」首家24小時門市　全日不打烊
黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力
軍卡突暴衝！　車頭爛毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

天琴颱風最快今晚生成　3波冷空氣接力「明晨探15度」

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」　發熱衣也不要！過來人曝正確穿搭

「媳婦逼我兒去勢」婆婆看診狂抱怨　泌尿醫1句話結局逆轉

舞力全開！國泰人壽首屆「創意舞蹈大賽」超燃登場　冠軍「巨星級舞台演出」震撼評審

黃子佼稱「愚蠢好奇心誤觸法律」　婦團批：上千部是滿足私慾

國泰世華銀行美化基隆分行外牆　攜手基隆市府共創港城新風貌

見街頭路牌！日本人秒感動「台灣人情味」　一票人卻搖頭：是警告

三讀通過！嘉義縣太保市發3000元振興金　12月1日起分三階段領取

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

天琴颱風最快今晚生成　3波冷空氣接力「明晨探15度」

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」　發熱衣也不要！過來人曝正確穿搭

「媳婦逼我兒去勢」婆婆看診狂抱怨　泌尿醫1句話結局逆轉

舞力全開！國泰人壽首屆「創意舞蹈大賽」超燃登場　冠軍「巨星級舞台演出」震撼評審

黃子佼稱「愚蠢好奇心誤觸法律」　婦團批：上千部是滿足私慾

國泰世華銀行美化基隆分行外牆　攜手基隆市府共創港城新風貌

見街頭路牌！日本人秒感動「台灣人情味」　一票人卻搖頭：是警告

三讀通過！嘉義縣太保市發3000元振興金　12月1日起分三階段領取

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

洩密2奈米技術！台積電3內鬼工程師「供詞前後不一」　延押2個月

「小台積」富邦0052完成1拆7　明恢復交易掛牌價35.04元

古亭40年老味道開攤秒排隊！只賣豆沙和蘿蔔絲餅　薄酥外皮超涮嘴

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

生活熱門新聞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

快訊／統一發票千萬特別獎出爐

不去日本！他曝陸人改飛「這國」一票崩潰

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

「周休三日」2年前就被打槍！　原因曝光

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

更多熱門

相關新聞

陸客現身日本機場返程 遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

陸客現身日本機場返程 遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

受近期大陸官方赴日提醒與航班大規模取消影響，日本多個機場出現不少準備返國的陸客，有人擔心後續安全與交通不確定性，甚至是提前結束行程。大陸第三方平台數據顯示，已有多條中日航線全線停飛，27日取消率將升至近一個月以來的最高點。部分留學生與旅客表示，近期買票困難、班次縮減，赴日旅遊需求驟降。

不去日本！他曝陸人改飛「這國」一票崩潰

不去日本！他曝陸人改飛「這國」一票崩潰

入夜低溫下探14度　明天「準天琴」影響半個台灣有雨

入夜低溫下探14度　明天「準天琴」影響半個台灣有雨

警鳴笛狂追惹議　日男偷車撞人行道釀11死傷

警鳴笛狂追惹議　日男偷車撞人行道釀11死傷

偷展示車撞飛行人！　東京街頭釀1死10傷

偷展示車撞飛行人！　東京街頭釀1死10傷

關鍵字：

東京旅遊洋蔥式穿法天氣室內室外電車

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

即／習近平晚間與川普通話

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面