日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」　發熱衣也不要！過來人曝正確穿搭

▲網友直言，去日本旅遊「不建議洋蔥式穿法」。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人計畫去日本旅遊，但冬天室外超冷、室內超暖，衣著該如何搭配呢？多數人建議「厚外套、薄上衣」最實用，電車與室內暖氣強，「穿太多會熱爆」。也有住東京7年的台人提醒「絕對不要洋蔥式、別穿發熱衣」，否則會熱到崩潰，對方也補充當地超乾燥，記得擦護手霜、戴口罩防喉嚨乾裂。

一名網友在Threads表示，計畫明年1月要去東京旅遊，不過他現在已經開始煩惱「當地天氣到底怎麼穿？」

原PO說，自己有先爬文做功課，「有人說洋蔥式，有人說一件大衣就好」，但她體質非常怕冷，就怕進到室內、電車裡又會熱爆，因此特地求問過來人「有沒有剛回來的大神可以救一下？」

文章曝光後，超怕冷網友分享保暖秘訣，「不要搭到暖氣車廂，真的會熱死， 我就一件發熱衣+針織上衣+羽絨外套+圍巾，到室內或用餐就把圍巾跟外套脫掉，還很熱的話就脫到剩發熱衣」、「一件長袖+一件大衣就好，電車上將近30度，一點都不誇張」、「我也是非常怕冷，去日本N次絕對穿發熱衣，甚至穿超級暖發熱衣，外衣一件不用特別厚，然後外套要夠暖，這樣即可」、「只要預備兩種模式：1.在外面吹10幾度冷風、2.在室內吹暖氣的時候，方便的做法就是外套很厚，裡面上衣是薄的」。

也有人強烈表示，「絕對不要洋蔥式，室內外溫差穿脫煩死自己，尤其又背包包，再加上買東西大包小包，真的在那邊兩、三件穿穿脫脫...很容易弄丟東西」、「真的不要洋蔥，你逛街試穿衣服會瘋掉」。

不過，留言串中，一名在東京住過7年的台人熱心分享，「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉；絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程通通在戶外！最好的穿搭：裡面薄長袖+一件背心（調整用） + 保暖度非常好的厚羽絨外套。比起冷，更該擔心的是乾燥，護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎（容易感冒）」。