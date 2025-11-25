假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

▲內埔警方證實潘女接到詐騙電話。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔一名52歲潘姓女子，接到自稱「豐原郵局」來電，稱其身分遭冒用，需提供更多個資核對。她心驚趕緊求助內埔警方，警方了解情況後，立即致電豐原郵局查證，果然並無此事，確認是詐騙集團慣用話術。所幸潘女尚未受騙匯款，警方也趁機宣導相關詐騙手法，讓她安心放下疑慮。

內埔警分局內埔所警員楊上紋，日前值班遇一女子急急忙忙走進派出所表示，她接到豐原郵局行員來電，擔心遇到詐騙，請警察幫忙查證。

經員警瞭解，該名52歲的潘姓女子，住內埔鄉東寧村，她接到自稱是豐原郵局的電話，並說她的身分已遭到冒用，需要核對其他個資。潘女懷疑這是詐騙陷阱，所以才會到派出所找警察幫忙求證。

楊員隨即去電豐原郵局詢問，不出所料豐原郵局表示並無所說情事，證明這又一件詐騙集團話術。所幸潘女尚未匯款，警方也藉機宣導各類型詐騙手法，經警方詳細解說後，她終於放下心中大石，並不斷向警方道謝。

分局長江世宏表示，大家應隨時提高警覺，如遇到不明來電，務必「一聽、二掛、三求證」，再撥打165反詐騙專線或打110求證，或直接去附近的派出所找警察幫助，避免落入詐騙陷阱。