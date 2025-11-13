假冒郵局「普發1萬被盜領」他信了反遭詐百萬　2嫌落網手法曝

▲詐團假冒郵局「普發一萬被盜」！民眾誤信遭詐百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全民「普發一萬」開跑，不只民眾關注，連詐騙集團也蠢蠢欲動，有民眾在網路上誤信詐團代領話術，寄出金融卡受害，更有民眾接獲假冒郵局人員來電，宣稱其1萬已被人盜領，民眾上當後，依詐團流程操作反而遭詐走100萬元。高雄市刑大獲報後展開追查，在桃園、台北查獲犯嫌到案。

高雄市警方近期接獲報案，被害人在通訊軟體TikTok (抖音)上認識一名男子並轉由LINE聯絡，對方聲稱可協助領取「普發新臺幣1萬元」，要求寄送金融卡，俟被害人看到11月開始登記普發現金新聞報導，即要求返還金融卡未獲回應，且遭警示，才驚覺遭詐騙。

另一名被害人在11月初接獲假冒郵局人員來電，謊稱有人拿其證件要去領普發現金一萬元，並轉接偽稱新北市政府警察局偵二隊警官，假警察佯稱該被害人涉及擄人勒贖案件要查證金流，要求解除定存，被害人不疑有他以面交金融卡、現金、黃金等財物，遭詐損失新臺幣100萬餘元。

警方表示，這兩案均以普發現金為藉口，再以「假交友」、「假檢警」方式詐騙被害人，警方均立即動用大批警力在報案後兩天內，分別在桃園、台北市緝獲犯嫌到案。

警方呼籲，部分詐騙集團會藉假交友「幫忙代辦普發現金」為由，或是冒充政府單位、銀行或檢警，聲稱可協助確認普發款項領取情形，要求民眾操作ATM或匯款驗證，甚至以「政府普發現金，點此領取」為名，誘騙民眾點擊不明連結或提供個資，最終造成民眾財損。

警方強調，政府絕不會以簡訊、電子郵件或電話等方式要求民眾點選連結或提供金融帳號、密碼。若收到可疑訊息應立即刪除，切勿回覆或點擊任何連結，如仍有疑慮請撥打165反詐騙專線查證，或瀏覽165打詐儀錶板上面的「普發現金防詐專區」相關資訊。