漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

▲漁民與蚵民首次同船合作放流午仔魚苗，共同啟動台南海洋永續艦隊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南市區漁會25日上午在安平漁港及外海蚵棚區舉辦「2025年海洋環境復育及魚苗放流活動」，活動最大亮點是漁民與蚵民首次同船合作，共同放流2萬5千尾午仔魚苗，象徵台南沿海海域正式邁入「合作共生」新階段，也是海洋復育的重要里程碑，同時啟動「海洋永續艦隊」，成為兩大海上生產族群攜手合作、共同守護海洋資源的新象徵。

本次活動啟動「2025–2026年台南市海域友善海洋環境復育與永續艦隊行動計畫」，內容涵蓋海上巡護、科學放流、海域通報制度、資源監測及海洋教育推動等多項措施，持續倡導「抓大放小」、「護魚即護產」的永續理念。過去自2023年起，台南市政府與漁會已試辦刺網與籠具管理計畫，初步建立生態保育與生計平衡模式，也逐步讓漁民與蚵民從海域衝突走向協作。

南市區漁會理事長方裕豐表示，「漁民與蚵民長期在同一片海域生產，唯有攜手合作，力量才會更大。」他指出，今日共同放流與永續艦隊啟動，是漁會推動海洋復育以來最具象徵意義的一步，未來將持續凝聚海上生產者力量，共同守護台南海洋。

海洋保育署海洋生物組組長羅進明說，海上生產者是友善海洋行動的核心，漁民與蚵民願意攜手復育，是台南海域永續的關鍵力量；今日放流成果也將成為海洋保育署衡量台南海域復育資源的重要指標。

南市區漁會總幹事林鈺昕補充，健康海洋是下一代最珍貴的資產，漁民與蚵民合作就是永續最堅實的基礎。透過永續艦隊與共同復育行動，期盼洄游性魚種及中華白海豚能在台南海域安心棲息，打造更豐盛、更平衡的海洋未來。