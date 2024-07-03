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全球首例！「黑加網」養殖技術突破　水試所公開種魚真面目

▲「黑加網」放流 。（圖／東港區漁會提供）

▲「黑加網」放流 。（圖／東港區漁會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港知名的月子魚「黑加網」，肉質鮮嫰滋補美味，屬高經濟價值魚種，前年(111年)農業部水試所成功培育出黑加網魚幼苗，成為全球首例，經過2年的精進，黑加網種魚已能穩定畜養，東港水試所公開「黑加網」種魚盧山真面目。

▲「黑加網」放流 。（圖／東港區漁會提供）

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▲「黑加網」放流 。（圖／東港區漁會提供）

水試所總所所長張錦宜表示，黑䱛（黑加網魚）今年3-5月種魚成功自行產卵，目前已長成10 cm以上之幼魚，是世界首批在人工環境下自然產卵所培育之魚苗，即將進入量產。

日前（6/26）邀請水試所總所所長張錦宜、東港中心主任吳豐成、高雄中心主任翁進興，東港區漁會總幹事鄭鈺宸、鹽洲國小校長郭明固及學童、漁業永續基金會、鵬管處共同見證，在東港鎮海公園海岸放流黑加網魚苗300尾及紅衫3萬尾，復育海洋永續資源，環境保育觀念向下扎根。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，黑加網又叫「黑口」、「黑喉」，目前黑加網魚產地全年平均價約落在每公斤400-700元間，市價大尾一斤約1,000元上下，東港拖網和蝦仔拖漁船每天各分下午、凌晨二時左右出海捕撈，清晨和下午返港在華僑市場販售的當日魚貨，近年來台灣沿近海漁獲量明顯下降，東港漁民們亦反應捕撈到的黑口數量不多，對於這次參與放流見證，她盛讚水試所培育成果獨步全球，增裕東港在地漁業資源，改善漁民收入。

張錦宜所長指出，水試所已連續3年於沿近海域進行黑䱛魚苗放流，並啟動資源復育計畫，結合海洋漁業與養殖專業人員組成研究團隊，掌握了黑䱛漁場及相關的生物學資訊，於深海漁場採集優質野生種魚進行減壓蓄養，今年3-5月於種魚池自行產卵，由研究人員蒐集觀察受精狀況並進行孵化與培育。經過3個月的培育，目前已長成10 cm以上之幼魚，這批放流之黑䱛幼魚為世界首批在人工環境下自然產卵所培育之魚苗，代表我國之黑䱛培育技術即將進入量產階段，為一新的里程碑。

黑䱛俗名黑口、黑加網，屬石首魚科之一種，主要棲息水深位於140-200公尺之間，為臺灣沿近海域常見魚種，並位列臺灣十大好魚之一，最大體長可達45 cm。黑䱛之經濟價值及食用價值極高，釣具類捕獲之狀態良好大型個體甚至有每公斤近千元的價格。在東港本地乃耳熟能詳的產後或術後調理身體之滋補海鮮，有東港人的月子魚之稱。

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