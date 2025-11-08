記者/陳洋報導

澎湖區漁會昨（8）日於本縣沿近海域辦理海膽放流活動，共計放流5000顆人工育成的馬糞海膽種苗，期望藉由實際行動恢復澎湖海洋生態環境，落實「社會企業責任」與「漁業資源永續」的理念。

▲澎湖區漁會履行社會責任 放流5000顆海膽守護海洋生機 。（圖／澎湖區漁會提供）

總幹事顏德福表示，澎湖海域素以豐富漁業資源著稱，但近年因氣候變遷及過度採捕，部分生物族群數量明顯下降。漁會身為地方漁民共同體的一員，不僅肩負漁民生計的推動者角色，更是守護海洋生態的重要夥伴。此次放流活動正是以實際行動回饋海洋、回饋社會，展現漁會推動「海洋復育、永續共榮」的決心。

漁會指出，本次放流之海膽均由專業機構人工繁殖育成，經適度馴化後放流至合適棲地，有助於補充野生族群，促進藻場及周邊生態系恢復。未來漁會將持續與縣府及學術單位合作，進行放流後追蹤與環境監測，建立海洋資源復育的長期資料庫。

顏總幹事強調，保護海洋並非單一單位的責任，而是全民共同的使命。澎湖區漁會將持續以「社會企業責任」為核心，結合漁民、學校與社區力量，推動更多生態友善行動，讓「澎湖的海」成為永續與希望的象徵。