花蓮配售優質在地魚苗！原生魚種抗病力強　即日起可申請

▲▼花蓮水產培育所自3月1日起至3月31日，開放受理淡水魚苗配售作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣水產培育所自3月1日起至3月31日止開放受理淡水魚苗配售作業。凡設籍花蓮縣之民眾均可就近至所在地公所登記配售；食用魚苗以每人1,000尾為限，觀賞魚苗以每人100尾為限，歡迎有興趣之鄉親把握機會進行申請。

花蓮縣長徐榛蔚重視花蓮養殖漁戶經濟效益，以服務花蓮養殖魚戶，減少漁民到西部買魚苗，因路途遙遠，運送過程又產生耗損增加成本，在水培所提供優選又便宜魚苗，提升花蓮漁產業競爭力。去年共配售7萬餘尾魚苗，約318戶養殖戶受益。

徐榛蔚指出，水產培育所為本縣魚苗生產及原生魚種重要生態保護基地，也深耕在地輔導，推廣相關養殖技術。其中每年配售之淡水魚苗，皆是專責的技術人員篩選飼料換肉率高，抗病力強之種魚進行繁殖，以提供強壯健康之魚苗售予養殖戶，希望大家能有好收成。

花蓮縣水產培育所長吳雅琴說明，魚苗配售作業為水培所年度例行性業務之一，水產培育所有專業技職人員，執行魚苗繁殖培育，並進行高經濟價值魚類研發，更努力為花蓮原生魚種保種，水培所也做魚類生態解說、河川生態調查諮詢等環境教育。今年配售魚種種類有紅吳郭魚、黑吳郭魚、草魚、鰱魚、珠鱗、錦鯉魚、孔雀魚、羅漢魚、菊池氏細鯽、紅球及蓋斑鬥魚等11種魚種。

相關配售種類、價格與更多資訊，可上本所官網https://hlab.hl.gov.tw/或電洽（03）8641514查詢。