見街頭路牌！日本人秒感動「台灣人情味」　一票人卻搖頭：是警告

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今日在臉書分享一張高雄街頭的路牌照片，上頭寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，讓他忍不住大讚，這是台灣特有的人情味。然而，網友們看完一面倒搖頭，直言「那是委婉警告，不想死離這條路遠一點。」

歐吉桑今發文感嘆，「高雄看到這路牌，真心覺得台灣人真體貼，這路牌代表台灣人的人情味吧！」他坦言，在日本從未看過這種標示，而台灣卻特地提醒一般駕駛「考生正在考照」，相信很多日本人看到了這路牌，也會十分感動。

不過，他話鋒一轉直呼，現實往往跟理想是兩回事，「就算台灣人看到了，大概也沒人真的會手下留情吧，哈哈。」

▲告示旨在提醒用路人，禮讓教練車或考驗車。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

然而，大多網友看完坦言，路牌真正的作用恐怕不是體貼，而是警示，「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「現在的路牌看看就好，自己的安全自己顧比較重要」、「這不是人情味，這根本是縱容」、「那是委婉警告，不想死離這條路遠一點」、「小心三寶遠比看清路牌重要」、「會禮讓啊，因為怕被他們撞到」。

值得一提的是，自2017年5月1日起，道路駕駛考驗新增路考項目後，公路總局在各地考照路線，設置黃底黑字的「駕駛考驗路線，請禮讓考驗車」標示，提醒用路人依《道路交通安全規則》第101條禮讓教練車或考驗車。若未禮讓者可依《道路交通管理處罰條例》第45條，處以600至1800元罰鍰。

