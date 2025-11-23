台南自行車賽出車禍！15歲小選手摔倒「遭轎車撞上」

記者林東良、柯振中／台南報導

台南左鎮23日上午傳出自行車賽意外，15歲黃姓選手在台20線25公里處騎乘時疑與其他車手擦撞，整個人摔落內側車道，遭後方轎車煞車不及撞上，傷勢嚴重。119在6時55分接獲通報後趕抵現場，傷者意識清楚但多處擦傷，先送往安南醫院，再轉成大醫院加護病房治療，警方後續也介入調查肇事經過。

▲公路自行車賽發生意外，15歲少年受傷送醫。（圖／翻攝臉書／經典新玉門關公路自行車賽）



這場由民間公司主辦的公路自行車聯名賽邁入第七屆，路線橫跨龍崎、關廟、新化、左鎮、玉井至南化，全長78公里，今年吸引1800人參加，清晨起步時相當熱鬧。不過就在行經左鎮彎道時發生碰撞事故，一名選手倒地後遭後車追撞，導致賽事一度驚魂。

新化分局員警獲報後前往處理，初步調查顯示，黃姓選手原在外側車道，不慎與同向車手擦撞後倒地，後方由俞姓民眾駕駛的自小客車閃避不及才發生撞擊。確切肇事責任仍待釐清，也將持續調閱影像還原經過。

▼台南單車比賽意外，15歲少年送醫。（圖／記者林東良翻攝）



此外，有民眾目擊部分選手在右彎路段集體闖紅燈，引發交通安全疑慮。南市警察局交通大隊回應，此活動已申請臨時路權並經審核通過，但所有用路人仍必須遵守交通號誌與標線規定，以避免對一般交通造成影響。

主辦單位表示，事發後已持續關心傷者狀況並安排專人協助聯繫處理，也強調在活動網頁與行前資料均已提醒選手需遵守交通號誌，將持續加強宣導，避免憾事再度發生。

對此，台南市交通警察大隊副大隊長黃筱寧表示，本案主辦單位提出路權使用申請，經各權管機關審查核准同意在案。不過在使用道路期間，用路人仍應遵守道路交通號誌、標誌及標線規定，以減少交通衝擊、保障其他用路人權益。