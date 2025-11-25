　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒出過國！他不解「台灣風景有輸國外？」　一票人揭最大痛點

▲玉山國家公園發表登山安全主題繪本《阿爸親像山》。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國旅長期被詬病，許多人寧願多花錢出國，也不在國內玩。近日就有網友在PTT不解發問，表示台灣地貌景觀豐富，「風景真的有輸國外嗎？」話題掀起熱烈討論，不少人點出最大痛處，直言「配套爛到爆。」

網友在PTT提到，國內有山有海有河，高山就佔了全台面積70%，高山山脈也非常壯觀，「我認為台灣的風景根本就不輸國外。」

他坦言，自己雖然沒出過國，不過看照片覺得山海都差不多，「平平都是大自然，還要分什麼高低？」

這番話掀起熱議，就有網友點名太魯閣，大讚是獨一無二的大理石峽谷，「我看《007：量子危機》的飛車追逐場面，都會想到燕子口」，也有人認為，就國土面積來看，台灣地形的確多樣，從海岸到百岳密度超高。

然而，許多鄉民直白點出，台灣觀光的「痛處」，認為國內自然風景不差，但配套爛到爆，像是老舊雜亂的建築、毫無統一的招牌、擁擠動線、旅遊品質參差等，「台灣風景沒輸，輸的是人」、「環境有，但觀光業發展得跟狗屎一樣」、「自然景觀還可以，問題是其他...比如人物或建築」、「自然風景很美，可惜5-10月太熱，景點周邊旅遊配套管理也是第三世界等級的」。

▲▼ 2025元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月10日起開始預售 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲阿里山。（圖／林鐵及文資處提供）

另外，有不少人指出，台灣雖然多山，但屬於中低海拔的闊葉林，景觀相對單一，和國外的高原、雪山、峽谷、沙漠或壯闊的大山大海相比，確實存在先天限制，「出國開開眼界好嗎？世界上的景觀多到爆，台灣沒有的更多」、「漂亮是的確很漂亮，但是看不到大山大海那種」。

不過，也有網友為台灣的山林品質說話，認為只要真正走入山區，百岳一路的景色一點也不輸國外，只是大眾旅遊點「被配套綁死」，讓台灣景觀美得不夠順眼、玩得不夠舒服。

11/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

