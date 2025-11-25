陳為民轟國恥！測速桿成縣市小金庫　綠委：罰緩分配不當變惡性循環

▲藝人陳為民。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）



記者杜冠霖／台北報導

藝人陳為民日前在社群平台痛批，全台測速照相桿密度高得「像軍事基地和監獄」，卻少見任何民意代表關心，是決策者根本與人民脫節，形容台灣現況是「國恥」。對此，綠委林月琴今（25日）表示，測速照相太多的原因，在於地方政府的罰鍰使用分配不當，一張1000元的罰單，會有750元進入地方政府、290元進入執法機關、最後10元會進入中央，如果地方沒有將罰鍰用在改善道路環境、而一昧的追求用機器提升道路安全，只會形成惡的循環，自己去年也要求交通部，在罰鍰使用項目應該增加道路環境改善。

林月琴指出，看到有藝人朋友，在感嘆台灣測速照相太多、是台灣國恥的新聞，正好她過去曾經針對道路交通違規罰鍰分配的問題，質詢過卓榮泰院長。

林月琴認為，測速照相太多的原因，在於地方政府的罰鍰使用分配不當，先來看目前的罰鍰，中央與地方的收入比例，一張1000元的罰單，會有750元進入地方政府的口袋、290元進入執法機關口袋、最後只有10元會進入中央。

對於相關規範，林月琴表示，交通部雖有訂定道路交通違規罰鍰收入分配，但是現行條文卻只有優先支應項目，並沒有規定應該要將多少比例用於什麼項目。於是自己在去年，特別要求交通部，在罰鍰收入的使用項目應該要增加道路環境的改善，並且訂定一定比例，交通部也納入她的意見，法案已經預告。

林月琴指出，換言之，地方政府掌握大量收入形成小金庫、掌握如何使用這些罰鍰，更掌握要不要、要在哪設置測速照相或科技執法，如果地方沒有將罰鍰用在改善道路環境、而一昧的追求用機器提升道路安全，只會形成惡的循環，更多罰鍰、設置更多測速、然後再收到更多罰鍰。

林月琴認為，改善道路環境、標線標誌友善、提升交通安全並兼顧通勤效率，才是合理運用罰鍰的方法，而不是為了要增加收入、一直設置測速，然後放任交通事故一再發生。