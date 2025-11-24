陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

▲台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

藝人陳為民昨日在社群平台痛批，全台測速照相桿密度高得「像軍事基地和監獄」，卻少見任何民意代表關心，直指深坑、花東等爭議案例「公然說謊」，質疑若不是官民共犯，就是決策者根本與人民脫節，形容台灣現況是「國恥」。

陳為民指出測速照相快速擴張為「賺錢機器」，卻缺乏監督與檢討，引發網路激辯。對此，網紅呱吉在臉書上發文討論，認為這是必須撇除政黨立場、回到交通政策本質的議題。他指出，台灣測速照相密度是日本600倍，甚至連玉山都有，但交通死亡率卻遠高於日本，顯示照相設備並未提升安全。台灣普遍限速40至50公里，相較國外山路60至80公里、高速公路130公里以上，明顯「違反人性」，導致大量不必要的超速違規。

呱吉也提到，地方政府每年從交通罰單獲得龐大收入，例如北市一年罰款逾7億元，葫蘆街與環河北路口甚至一年就有7000萬元，「變相加稅」卻未改善交通安全。他強調，照相設備由地方設置、罰款地方收，但中央對整體交通政策仍有責任，不能任由地方「便宜行事」。

他舉例，包括重機上國道、電動滑板車合法性到自動駕駛均無明確制度，使台灣與國際發展脫節。他呼籲，不應因個人政治立場判斷此議題，而應正視道路設計、駕照制度與用路人教育問題，「這政策早該全面檢討」。

