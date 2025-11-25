王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

▲民進黨立委王義川（左）。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，並在神社繪馬的住址欄上寫下台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評，台灣少一位國會議員、到底認不認同中華民國？對此，王義川今（25日）反問，「我是台灣國立委有問題嗎？」王鴻薇、牛煦庭敢不敢去中國喊「我是中華民國立委」？他更多次強調，「我就是台灣國立委」。

王義川今（25日）受訪時反問，「我是台灣國立委有問題嗎？」請他們去中國喊他們是中華民國立委，敢不敢？「王鴻薇，妳去中國喊一下妳是中華民國立委敢不敢？我就是台灣國立委有什麼問題？」

針對王鴻薇諷刺，中華民國少一位國會議員，王義川重申，請王鴻薇到中國喊「我是中華民國立委」，王鴻薇妳去中國喊「我是中華民國立委」，「我是台灣國立委有問題嗎？」

談及牛煦庭質疑，王是否不認同中華民國？王義川提高音量地說，「我是台灣國立委有什麼問題？」牛煦庭你去中國講你是中華民國立委，講一遍看看。有關牛煦庭質疑吃中華民國自助餐，王義川大聲地說，「我就是台灣國立委」。

▼王義川在住址寫下「台灣國桃園市」。（圖／翻攝自Threads／@ycwangriver1）