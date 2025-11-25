　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳台灣將投資美國12兆　國民黨批賴清德「賣國」：應向國會報告

▲▼總統賴清德出席「Google 台灣新辦公室開幕活動」-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德總統。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《金融時報》近日報導，美台正接近一項關稅協議草案，內容包括台灣可能承諾對美投資約 4,000 億美元（約新台幣 12 兆），「金額介於韓國 3,500 億與日本 5,500 億之間」，作為換取降低目前對台灣加徵 20% 關稅，並朝向日、韓15%水準靠攏的條件之一。國民黨對此痛批，4000億美元為12.5兆新台幣，相當於我國4年總預算金額，如此黑箱賣國的談判方式，能為台灣換到什麼利益？又葬送了產業的哪些權益？國人全部不得而知，要求賴政府向國會報告。

國民黨批評，賴政府在談判桌上毫無招架之力，拱手送出護國神山，卻可能只換得5%的關稅調降，有學者分析此舉恐怕使我國陷入前所未有的國
安危機，放眼未來10年，當美國在晶片製造的戰略自主性持續上升的同時，台灣的「不可取代性」將被稀釋，賴清德總統在美國眼中恐怕不是盟友，只是一名「 散財童子」。

國民黨強調，不反對國際投資，但不可用犧牲本土產業的根基，來交換短期的外交成果，更不能黑箱作業，民進黨政府應該立即停止黑箱談判，並根據「條約締結法」，向國會進行報告，公開所有承諾內容與影響，該黨反對民進黨的黑箱，也反對民進黨出賣國家未來！

國民黨說，國際談判沒半步，賴政府只顧搞選舉，民進黨高官一心只想著選舉，把政黨私利擺在國家公益之前，主責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君，被民進黨的大內宣形塑為「最難纏的談判高手」，結果卻幫台灣談出疊加20%的高額暫時性關稅，日前在談判的關鍵時刻，還被抓包忙著幫民進黨立委蘇巧慧舉辦的營隊站台，而本應全神貫注局勢變化的外交部長林佳龍，竟然忙著發文力挺同派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，把派系及政黨私利，放在國家公益之前，無視外交部長的重責大任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中
吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

美26州在台設立辦事處　林佳龍：只是剛開始！台美關係快速提升

更多熱門

相關新聞

美國點名委內瑞拉「1團體」列恐怖組織

美國點名委內瑞拉「1團體」列恐怖組織

美國政府24日正式宣布，將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization），進一步加強對總統馬杜洛政權的施壓，指該組織涉及毒品走私與高層官員勾結。

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

川普通話盼談俄烏　習近平藉機重申台灣立場

川普通話盼談俄烏　習近平藉機重申台灣立場

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

關鍵字：

金融時報美國台灣賴清德關稅

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面