川習通話談到「台灣回歸中國」？　我方正與美方確認涉及台灣的論述

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國家領導人習近平昨與美國總統川普通話，《新華社》報導稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，不過川普聲明隻字未提台灣。外交部發言人蕭光偉今（25日）表示，外交部一向密切關注美中高層間對話情形，也會持續和美方緊密聯繫。外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀。另據了解，我方還在與美方確認通話內容，以及相關涉及台灣的論述。

《新華社》報導，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，並提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。不過川普稍後在自家社群平台發布聲明時，全文只有提到芬太尼、大豆及其他農產品等項目，以及他可能將於明年4月訪問中國，但是隻字未提台灣，中方說法與此明顯有落差。

對此，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉今（25日）於外交部例行記者上回應，基本上，外交部一向密切關注美中高層之間對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平以及穩定。此外，外交部同時也注意到，中方在新聞聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。

蕭光偉指出，事實上，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，最主要目的就是企圖脅迫台灣。然而，這些文件和聯合國相關決議都沒有決定台灣最終政治地位。外交部要對此嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀。

對於中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，蕭光偉指出，美方已經多次明確表達反對立場，包括美國在台協會之前已經公開重申，美方對於對台政策的立場，聲稱中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。

蕭光偉說，然而，北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛行動之一環，相關的聲明已嚴正駁斥北京相關虛假不實的法律論述 。

蕭光偉表示，外交部要強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本等週邊國家恫嚇施壓，已經背離《聯合國憲章》所規定，不得在國際關係中以威脅武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。



蕭光偉指出，外交部要呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制，中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武，尋求虛假合法化的惡劣意圖，而台灣也一貫致力於與夥伴國家共創區域繁榮並維持區域以及台海和平穩定以及繁榮。

另據了解，我方還在與美方確認通話內容，以及相關涉及台灣的論述。