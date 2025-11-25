　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

▲打遊戲,滑手機,手遊。（圖／CFP）

▲大陸國安部警示部分境外遊戲具國安疑慮。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家安全部近日發文提醒，部分境外遊戲存在文化歧視、錯繪中國版圖，甚至被境外情報機構用作滲透與策反管道，相關亂象已對國家主權、安全與社會認知構成風險。文章指出，某些遊戲在角色設定中醜化華人形象，或蓄意將台灣、西藏等從中國版圖中劃出；另有境外機構藉遊戲廣告招募、以「高薪合作」為名誘導玩家。呼籲玩家提高警覺、選擇正規管道下載遊戲，並對涉國家安全內容保持底線思維。

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

《湖南日報》報導，遊戲作為一種娛樂消遣，讓玩家突破「時空界限」，感受「別樣人生」。但個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視污蔑、散播政治謠言，甚至是滲透策反的「狩獵場」，威脅我國家安全，應予重視。

國安部指出，部分境外遊戲在角色設定、劇情與美術風格中暗含偏見，例如將中國元素角色塑造成陰險或暴力形象，借虛構情節傳遞歧視與刻板印象，形成文化層面的「軟攻擊」。

文章提到，在涉及中國版圖時，部分境外遊戲更存在蓄意錯繪，例如在二戰題材遊戲中將西藏標示為英屬印度「核心領土」，或在配套地圖上錯繪阿克賽欽、藏南邊界，甚至將台灣從中國版圖中分離，觸碰國家主權與領土完整紅線。

國安部警示，部分境外情報機構已將滲透手段延伸至遊戲領域，曾有境外遊戲繞過審查，利用「看廣告獲獎勵」的方式，向玩家投放疑似間諜招募內容，再以「合作」、「兼職」、「高薪」等話術誘導接觸，具備高度迷惑性，構成新型安全風險。

針對上述情況，官方提醒玩家應提高辨識能力，特別是在遊戲中涉及中國地圖或標識時保持警覺，避免落入錯誤資訊誘導。國安部建議，下載遊戲時應選擇正規應用商店，避免來源不明的安裝包，並合理安排娛樂時間。
此外，面對境外勢力以「高薪合作」為名的遊戲內邀約，玩家需清楚辨識其背後可能隱含的策反意圖，自覺增強網路安全防護與國家安全意識，避免成為滲透行為的目標。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

