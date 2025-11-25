師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

記者張君豪／台北報導

北市大安區師大商圈發生白晝竊案！劉姓男子（51歲、多項竊盜前科）11月2日上午9時許從新北市瑞芳搭火車，再轉乘捷運前往師大路，趁餐廳尚未營業時闖入涉嫌行竊，得手5萬8千元後逃逸。犯案前後頻繁變裝，並搭乘大眾運輸系統製造斷點，但行蹤仍遭警方迅速鎖定，最終在瑞芳落網。

▲北市師大路商圈印度餐廳遭竊，竊賊搜刮收銀機過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方表示，劉男曾在師大路周邊租屋，熟悉當地環境。他當天以機車鑰匙改裝後的「萬能鑰匙」撬開師大路當地一間印度餐廳的落地窗大門，進入店內發現收銀機雖上鎖，但鑰匙竟放在櫃檯抽屜內，遂打開收銀機搜刮5萬8千元現鈔後迅速離開，闖餐廳行竊收銀機過程不到10分鐘。

大安分局和平東路派出所接獲報案後，隨即成立專案小組，調閱周邊監視畫面並比對相關線索，查出劉男得手現金後搭計程車返回新北瑞芳，警方據此鎖定劉男涉案，並擴大調閱監視器釐清慣竊行蹤。

專案小組最終掌握其藏身於新北市瑞芳區民宅，18日申請搜索票及拘票登門逮人，警員上門時劉男與年邁母親同住，仍在睡夢中，警方在其母親面前將他上銬逮捕並查扣犯案衣物、萬能鑰匙等證物，劉男落網辯稱因長期失業，所竊得贓款全數花用殆盡、警訊後依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，商圈店家應落實門窗上鎖、妥善保管貴重物品，避免將重要鑰匙留放店內，並加強安防設備避免遭慣竊盯上。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」