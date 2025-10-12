　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

記者張君豪／台北報導

北市大安區建國花市驚傳盆栽竊案，蔡男（60歲）趁攤商忙碌時竊走價值1萬8千元的海刺柑盆栽，轄區大安警方獲報後，調閱監視器追查鎖定涉案犯嫌為60歲的無業蔡姓嫌犯，案發一週內即尋回失物並將人依法送辦。警方調查，蔡男於9月28日16時許到建國花市假意挑選商品，見攤商忙於接待客人、疏於看管，便趁隙從展示架上拿走一盆高價海刺柑盆栽，隨即開車逃離現場，回到新北市土城區的住處。

▲60歲蔡男順手牽羊偷走高價海刺柑盆栽。（圖／記者張君豪翻攝）

▲60歲蔡男順手牽羊偷走高價海刺柑盆栽。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲60歲蔡男順手牽羊偷走高價海刺柑盆栽。（圖／記者張君豪翻攝）

遭竊的建國花市攤商直到10月5日才在盤點貨品時發現盆栽失蹤，遂前往大安分局新生南路派出所報案，報稱損失金額達新台幣1萬8千元。警方接獲報案後立即調閱花市內外監視器畫面，發現蔡男行竊過程全被拍下，6日通知蔡男到案說明。

蔡男得知犯案過程全被監視起拍下，坦承犯案並主動攜帶失竊盆栽至新生派出所交還，供稱因一時喜愛、缺錢動歪念而行竊。警方查扣盆栽後已發還原主，全案依刑法竊盜罪函送台北地檢署偵辦。
▲60歲蔡男順手牽羊偷走高價海刺柑盆栽。（圖／記者張君豪翻攝）

大安分局提醒，攤商在繁忙時段應注意商品擺放與監控設備，並可與鄰近店家互相照應，以降低失竊風險。同時呼籲民眾切勿因一時貪念而觸法，警方對竊盜等不法行為將嚴加查辦依法究辦。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8警衝家門突襲搜查！　米倉涼子崩潰尖叫：這是怎麼回事
快訊／7縣市高溫警示　台北熱飆37.1度
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
47項藥品退出台灣！　石崇良：統一控貨防搶藥潮
中信女神應援驚見「多塊紅腫隆起傷」！承認身體冒警訊：很後期了
快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今疑似尋獲遺體
哈孝遠「3個月狂甩18kg」瘦了！方法超佛系　菜單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今鼻頭角疑似尋獲遺體

桃園婦快手偷豆干全被拍　老闆PO影像沒報案...警方看到了

新北24歲女摔車道出入口　慘遭住戶開車輾過！開刀搶救中

酒駕闖紅燈遭撞　騎士臉部變形慘死！超速駕駛無罪理由曝

高雄小港路口「黑車撞行人」影片瘋傳　警：沒人報案仍可開罰

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今鼻頭角疑似尋獲遺體

桃園婦快手偷豆干全被拍　老闆PO影像沒報案...警方看到了

新北24歲女摔車道出入口　慘遭住戶開車輾過！開刀搶救中

酒駕闖紅燈遭撞　騎士臉部變形慘死！超速駕駛無罪理由曝

高雄小港路口「黑車撞行人」影片瘋傳　警：沒人報案仍可開罰

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

辣妻過生日「敖犬送夢幻大禮」超寵！發發尖叫：最會製造浪漫的男人

巴黎時裝周／張員瑛夢幻亮相秀場！當Miu Miu千金換上圍裙　勞動美學誕生

大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟　美球評：凡人與好萊塢巨星之戰

苑裡星巴克開幕！打卡全台唯一女神彩繪稻田　紅磚穀倉喝咖啡

股價飆「台積宅」再沸騰　楠梓人口暴增衝擊左營

森林迷宮內藏「精靈谷」奇幻世界！屏東靜謐茶樹莊園＆寵物友善

王嘉爾遭男粉強吻襲胸！嚇到瞳孔放大低罵「WTF」　現場影片瘋傳

樂天桃猿背水一戰打線出爐！林立缺陣有原因　宋嘉翔蹲捕延續氣勢

夫妻失和判離！法官「一封信安慰孩子」感動38萬人

快訊／7縣市高溫警示　台北熱飆37.1度

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

社會熱門新聞

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

即／台中街頭傳巨響　男高樓墜落身亡

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

新北24歲女摔車道出入口　遭住戶開車輾過

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

5億高中生遺產誰分？賴母恐只能拿200萬

高雄新人摸黑完婚氣炸！業者、台電回應了

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

更多熱門

相關新聞

國小校護突暈眩倒車道　女騎士急煞慘摔

國小校護突暈眩倒車道　女騎士急煞慘摔

台北市和平東路二段96巷北教大實驗小學7日16時5分發生一起離奇車禍，當時黃女駕駛共享電動機車（36歲）沿該巷南向北行駛時，路旁擔任學校志工的曾女（45歲）因突感頭暈，身體傾斜、小碎步往車道方向移動摔倒，曾女頭部因此與黃女駕駛的機車前車頭發生碰撞。

獨／持三節鞭猛擊台大碩士生！武術教練起底

獨／持三節鞭猛擊台大碩士生！武術教練起底

二手名牌店刀客劃破8件精品　店家慘失10萬

二手名牌店刀客劃破8件精品　店家慘失10萬

德州撲克賭場開在台大對面！　

德州撲克賭場開在台大對面！　

小黃急右切載客　後方騎士險擦撞

小黃急右切載客　後方騎士險擦撞

關鍵字：

大安警分局新生南路派出所建國花市盆栽

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面