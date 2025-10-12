價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

記者張君豪／台北報導

北市大安區建國花市驚傳盆栽竊案，蔡男（60歲）趁攤商忙碌時竊走價值1萬8千元的海刺柑盆栽，轄區大安警方獲報後，調閱監視器追查鎖定涉案犯嫌為60歲的無業蔡姓嫌犯，案發一週內即尋回失物並將人依法送辦。警方調查，蔡男於9月28日16時許到建國花市假意挑選商品，見攤商忙於接待客人、疏於看管，便趁隙從展示架上拿走一盆高價海刺柑盆栽，隨即開車逃離現場，回到新北市土城區的住處。

▲60歲蔡男順手牽羊偷走高價海刺柑盆栽。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

遭竊的建國花市攤商直到10月5日才在盤點貨品時發現盆栽失蹤，遂前往大安分局新生南路派出所報案，報稱損失金額達新台幣1萬8千元。警方接獲報案後立即調閱花市內外監視器畫面，發現蔡男行竊過程全被拍下，6日通知蔡男到案說明。

蔡男得知犯案過程全被監視起拍下，坦承犯案並主動攜帶失竊盆栽至新生派出所交還，供稱因一時喜愛、缺錢動歪念而行竊。警方查扣盆栽後已發還原主，全案依刑法竊盜罪函送台北地檢署偵辦。



大安分局提醒，攤商在繁忙時段應注意商品擺放與監控設備，並可與鄰近店家互相照應，以降低失竊風險。同時呼籲民眾切勿因一時貪念而觸法，警方對竊盜等不法行為將嚴加查辦依法究辦。

