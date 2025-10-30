「假買貨真踩點」偷走15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

▲竊賊假看貨真踩點洗劫倉庫，警方科技辦案逮3嫌、追回15張檜木桌和洋酒。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一間存放古董家具和老酒的倉庫，日前遭竊賊剪破鐵皮偷走15張檜木圓桌和洋酒，警方以車追人，鎖定謝姓慣竊為首的3名竊賊，竊嫌先假意到倉庫看貨下訂單，同夥踩點後半夜下手。由於竊嫌以租賃車懸掛失竊車牌，警方鍥而不捨28日分別遠赴雲林、新北和台中，逮獲3嫌歸案，檢方偵訊後依加重竊盜罪嫌聲請羈押獲准。

據指出，苗栗市劉姓市民平日有收購古董家具和洋酒後，整理後透過網路行銷謀生，卻遭到謝姓主嫌、李嫌和吳嫌（皆43歲）等3嫌鎖定為犯案對象。本月22日謝嫌佯裝買家，跟劉姓被害人相約到倉庫，謝誆騙相中15張檜木圓桌，當場預付1萬元訂金後，相約擇日交貨。

不料，當晚半夜，李嫌和吳嫌在謝嫌指引下，前往倉庫週遭踩點後，當天深夜11點多剪破圍籬、倉庫鐵皮後，洗劫15張檜木圓桌和一批洋酒，劉妻隔天傍晚巡視倉庫赫然發現遭小偷，趕緊向警方報案，業者統計損失80多萬元。

警方據報，第一時間派遣鑑識採證人員採集可疑跡證，同時成立專案小組，經調閱相關監視器影像，鎖定一輛白色小貨車涉案，報請苗栗地檢察署指揮偵辦。不過，小貨車懸掛彰化的失竊車牌，讓警方追緝行動一度受阻，幸好後來循線找到租車行，確認李嫌出面租車犯案。

經多日追查，警方28日分別前往新北市、台中市、雲林縣，拘獲李姓、吳姓及謝姓等3名竊嫌，查獲犯案工具一批，也取回15張木質圓桌及部分酒類等贓證物，3嫌訊後依加重竊盜罪嫌移送，檢察官向法官聲押獲准。