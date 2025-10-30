　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「假買貨真踩點」偷走15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

▲竊賊假看貨真踩點洗劫倉庫，警方科技辦案逮3嫌、追回15張檜木桌和洋酒。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲竊賊假看貨真踩點洗劫倉庫，警方科技辦案逮3嫌、追回15張檜木桌和洋酒。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一間存放古董家具和老酒的倉庫，日前遭竊賊剪破鐵皮偷走15張檜木圓桌和洋酒，警方以車追人，鎖定謝姓慣竊為首的3名竊賊，竊嫌先假意到倉庫看貨下訂單，同夥踩點後半夜下手。由於竊嫌以租賃車懸掛失竊車牌，警方鍥而不捨28日分別遠赴雲林、新北和台中，逮獲3嫌歸案，檢方偵訊後依加重竊盜罪嫌聲請羈押獲准。

據指出，苗栗市劉姓市民平日有收購古董家具和洋酒後，整理後透過網路行銷謀生，卻遭到謝姓主嫌、李嫌和吳嫌（皆43歲）等3嫌鎖定為犯案對象。本月22日謝嫌佯裝買家，跟劉姓被害人相約到倉庫，謝誆騙相中15張檜木圓桌，當場預付1萬元訂金後，相約擇日交貨。

▲竊賊假看貨真踩點洗劫倉庫，警方科技辦案逮3嫌、追回15張檜木桌和洋酒。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲竊賊假看貨真踩點洗劫倉庫，警方科技辦案逮3嫌、追回15張檜木桌和洋酒。（圖／記者楊永盛翻攝）

不料，當晚半夜，李嫌和吳嫌在謝嫌指引下，前往倉庫週遭踩點後，當天深夜11點多剪破圍籬、倉庫鐵皮後，洗劫15張檜木圓桌和一批洋酒，劉妻隔天傍晚巡視倉庫赫然發現遭小偷，趕緊向警方報案，業者統計損失80多萬元。

警方據報，第一時間派遣鑑識採證人員採集可疑跡證，同時成立專案小組，經調閱相關監視器影像，鎖定一輛白色小貨車涉案，報請苗栗地檢察署指揮偵辦。不過，小貨車懸掛彰化的失竊車牌，讓警方追緝行動一度受阻，幸好後來循線找到租車行，確認李嫌出面租車犯案。

▲竊賊假看貨真踩點洗劫倉庫，警方科技辦案逮3嫌、追回15張檜木桌和洋酒。（圖／記者楊永盛翻攝）

經多日追查，警方28日分別前往新北市、台中市、雲林縣，拘獲李姓、吳姓及謝姓等3名竊嫌，查獲犯案工具一批，也取回15張木質圓桌及部分酒類等贓證物，3嫌訊後依加重竊盜罪嫌移送，檢察官向法官聲押獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持
樂天桃猿公布封王遊行路線　韓援廉世彬將到場
鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍
快訊／王子爆偷吃粿粿　一日店長活動突取消
王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走
1女戰3男出事了！2人無套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass
行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋
范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不
川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追彩券西施被拒！他掏美工刀猛砍嗆「1命配1命」　重判10年8月

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

快訊／5個月內第2起！公車衝上分隔島　劍潭消防隊目擊秒衝援

攜「大麻軟糖」入境遭查獲　26歲男只帶1包想炫耀下場慘

行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋

豪放女戰3男出事了！2人沒戴套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass

快訊／央北建案「華固譽誠」接待中心火警！　1、2樓狂燒畫面曝光

「假買貨真踩點」偷走15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

追彩券西施被拒！他掏美工刀猛砍嗆「1命配1命」　重判10年8月

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

快訊／5個月內第2起！公車衝上分隔島　劍潭消防隊目擊秒衝援

攜「大麻軟糖」入境遭查獲　26歲男只帶1包想炫耀下場慘

行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋

豪放女戰3男出事了！2人沒戴套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass

快訊／央北建案「華固譽誠」接待中心火警！　1、2樓狂燒畫面曝光

「假買貨真踩點」偷走15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

太平洋溫泉季！英雄泉×美人湯結合音樂市集　集章送限量手環

追彩券西施被拒！他掏美工刀猛砍嗆「1命配1命」　重判10年8月

黑豹旗／盧宣睿6局熱投106球　百齡高中末局猛灌7分逆轉擊退陽明

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4大亮點一次看　全景平台遠眺太平洋

台灣生命永續經營協會首屆大會登場　跨界菁英共推「善終」新理念

貝茲打擊率1成3苦惱「找不到答案」　喊話道奇打線G6必須打出來

八點檔女星「看婦產科被認出」！地方媽：放心我不會說出去 賴慧如傻眼

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

洪榮宏罕見爆哭！　95歲恩師中風失語...「師徒重逢」超激動

台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

社會熱門新聞

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

快訊／上班快改道！　國1「大車故障」塞爆

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

車頭都朝前仍挨罰併排　車主提告慘輸

六軍團前上尉利用職務A逾千萬元潛逃菲國　法院重判15年

1女戰3男出事！2人沒戴套挨告性侵　他4P不舉pass

涉4.5億光電弊案！11月赴日考察5天　鄉長聲請解禁出境遭駁回

9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險

陸配溺殺2幼女！鑑定醫師：想一起去天堂照顧

更多熱門

相關新聞

今年第5次！苗栗垃圾場又竄火煙

今年第5次！苗栗垃圾場又竄火煙

又燒了！苗栗市西山垃圾場堆置廢家具及樹枝區域，9月初才剛發生火警，今（29）日清晨4點多，值班人員發現熱顯像儀警報趕緊報案，消防局出動5輛救災車前往灌救，目前火勢控制、悶燒冒煙中，燃燒面積約1000平方公尺，市公所將調度廢土覆蓋，希望儘速撲滅火勢，而這也是垃圾場今年以來第5度火警。

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

天兵造假A流證明想騙3天假　遭連長眼尖戳破下場曝光

天兵造假A流證明想騙3天假　遭連長眼尖戳破下場曝光

10級東北季風發威！苗栗號誌桿倒塌險壓人車

10級東北季風發威！苗栗號誌桿倒塌險壓人車

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

關鍵字：

苗栗慣竊檜木家具

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面