社會 社會焦點 保障人權

颱風天避開路樹、廣告招牌　北市路樹一日兩倒塌砸豪車

記者張君豪／台北報導

大安警方11日接獲兩起路樹倒塌報案。11日14時10分，警方接獲通報指稱敦化南路一段公車專用道有路樹倒塌阻道。警力火速趕抵現場後，發現倒樹占用車道面積不大，員警立即合力清除，將樹枝移置中央分隔島內，短時間內即恢復公車專用道通行，避免影響車流。

▲鳳凰颱風環流侵襲，北市大安區兩處路樹被吹垮，造成民眾車輛受損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鳳凰颱風環流侵襲，北市大安區兩處路樹被吹垮，造成民眾車輛受損。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲鳳凰颱風環流侵襲，北市大安區兩處路樹被吹垮，造成民眾車輛受損。（圖／記者張君豪翻攝）

同日17時51分，警方再接獲民眾報案，指出忠孝東路四段巷弄內一棵路樹倒塌，壓毀停放在路旁、要價數百萬的保母車。員警趕抵現場確認，該路樹為鄰近商辦大樓所屬，遂通知大樓幹事與受損車主到場協調，並協助釐清雙方法律責任，同時轉報1999市民服務專線，請相關單位派員排除，並在現場拉起封鎖線確保行人與車輛安全。

大安警方表示，「鳳凰」雖減弱為輕颱，但仍可能帶來間歇性強風與降雨，提醒民眾外出應留意周邊環境，避免靠近老樹、廣告看板等易受風影響的設施。警方也強調，除了維護治安，更將持續守護公共安全，落實「以民為本、服務至上」的精神，確保市民平安度過風災。

