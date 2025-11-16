「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

▲網紅台大男神孫炫東酒駕法拉利遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

網紅「台大男神」孫炫東（26歲）8日清晨在台北市東區酒駕，被大安分局敦化派出所員警當場逮捕。他清晨約6時駕駛市價約1480萬元的法拉利488 GTB行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，酒測值高達 0.87mg/L，已達公共危險罪標準。警方指出，孫男稍早才被員警善意提醒「不要酒駕」，未料他仍執意開車上路，最終被逮。

警方表示，清晨5時許，警員在忠孝東路四段205巷附近巡邏時，發現孫男將法拉利停在夜店 OMNI 外，車內外散發濃厚酒氣，研判他剛飲酒作樂後準備開車離開。員警立即上前勸導，提醒他可改叫代駕或搭車返家，「你千萬不要酒駕喔！」

未料員警巡視完周遭再度回到現場時，竟發現孫男仍執意駕車，甚至開始倒車、啟動車輛準備上路。警員仍提醒他找代駕幫忙開車比較安全，未料警方第三度巡邏經過，卻發現孫男已經倒車時一度逆向往市民大道方向行駛，行為明顯危險。警方當場上前攔查，進行酒精濃度檢測後測得高達0.87mg/L，已構成刑法公共危險罪。警方於是依法扣留車輛及車牌，並將孫男逮捕帶回偵辦。

當時車上還有一名蔣女（26歲）同行。警方將孫男訊後依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。同行蔣女則因酒駕連帶責任遭警方開罰，大安警方強調：警員已於案發前先行再三勸導，但孫男仍無視警告、駕駛高性能超跑上路，對公共安全造成極大威脅。警方呼籲，飲酒後務必使用代駕、計程車或大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖，以免釀成憾事。警方將持續推動「零容忍酒駕」專案，嚴格執法、絕不寬貸。

