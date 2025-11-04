驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

記者張君豪／台北報導

11月2日晚間，北市大安區基隆路4段與羅斯福路4段口發生一起機車擦撞事故，造成一名女騎士倒地左腿骨折，當場無法站起身，所幸經送醫後並無生命危險，闖禍機車騎士肇事後加速逃逸，警方目前已鎖定車主身分展開追查。

▲2日晚間邱女騎車行經北市基隆路4段與羅斯福路4段口遭另部機車擦撞倒地骨折，肇事者逃逸。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方表示，2日18時35分許，肇事機車沿基隆路4段北往南第3車道行駛，行經路口時疑似未注意行車間距，車身右側擦撞到同向右側車道，由邱女（42歲）所騎乘的機車致人車倒地，而一輛公車就從邱女身邊行駛而過，若倒車地點再偏一些，邱女恐成公車輪下亡魂，所幸邱女逃過死劫，造成左手肘擦挫傷、左腳骨折，經救護人員送往萬芳醫院治療。

肇事的機車騎士擦撞後居然逕自離開，涉嫌肇事逃逸。警方獲報後除協助傷者送醫，也調閱沿線監視器，掌握疑似肇逃車輛，將通知車主到案說明。現場初步勘驗，邱女機車車身左側有明顯擦損，駕駛並無酒駕情形，詳細肇事原因仍待釐清。

大安分局提醒，駕駛人行車時務必保持安全距離與專注駕駛，隨時注意前方及側邊車況，預留足夠反應時間，以避免類似意外再度發生。

