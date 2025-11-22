邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（21）日生日，晚間邀朋友到摩鐵趴慶生，站在門口等友人到場，見警車駛進旅館臨檢立即躲進房間，林男神情詭異引起員警懷疑上前盤查，在其隨身皮包查出10包毒咖啡包，林男當場臉色難看，結果友人未到就被員警帶回派出所，偵訊後依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天生日，與友人相約到汽車旅館開趴慶生，卻遇上員警盤查，在皮包內查出藏有10包毒品咖啡包。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局中路派出所警員鐘嘉呈、賴俊傑與劉竹原昨晚9時許執行專案臨檢勤務，前往轄區某汽車旅館臨檢，發現有男子站在入口處等友人，見到巡邏車後立即逃入房間內，員警立即分頭包抄將其攔下。

▲桃園警方在林姓男子隨身皮包內查出藏有10包毒品咖啡包。（圖／桃園警方提供）

54歲的林姓男子神情閃爍透露，昨天是其生日，邀約朋友到汽車旅館開慶生趴，所以先在門口等朋友，見到員警出現緊張才想避一下，員警在其攜帶皮包內藏有10包三級毒品毒咖啡包，林男當場楞在現場說不出話來，結果友人還未到，就被警方帶到派出所，偵訊後依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局長王智民強調，打擊違法、掃蕩不良場所無期限，絕不容許黑幫、暴力、毒品、詐欺及黑金不法存在，警方將持續加強執法力度，徹底掃蕩消滅違法，以淨化社會治安保障民眾安全。