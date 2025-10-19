全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

▲衛福部長石崇良（左三）表示，聯新國際醫院推動的運動醫學中心不僅培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，實踐全民健康理念。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

深耕南桃園30年的聯新國際醫院，19日在桃園會展中心盛大舉辦「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，邀請同仁及各界人士逾2000人參加。聯新國際醫院院創辦人張煥禎表示，聯新國際醫院作為全臺首座客家醫院，30週年院慶活動以「聯新藝啟，桃園共好」為主軸，結合藝文展演與醫療精神，呈現多元共榮的文化樣貌。

衛福部長石崇良表示，聯新國際醫院始終以創新精神與國際視野領先全臺，無論是率先掛名國際醫療醫院、設立國際醫療中心，或是在桃園機場守護國門健康，皆展現醫療體系的高度責任與專業。此外，聯新國際醫院所推動的運動醫學中心不僅培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，實踐全民健康理念。

▲桃園市議會議長邱奕勝指出，聯新醫療集團為地方鄉親健康把關，展現醫療專業與社會責任。。(圖／市府提供)

運動部政務次長黃啟煌指出，自己早年從事運動防護工作，深知醫療支援對選手的重要性，感謝聯新集團長期提供運動員專業照護與支持，讓運動員維持最佳競技狀態，展現醫療與運動跨域合作典範。黃政務次長強調，運動是促進健康的不二法門，運動部將持續攜手衛福部結合運動、飲食與科技，提供民眾專業指導，促進全民健康。

聯新國際醫院院長許詩典表示，聯新醫院自創院以來，秉持熱忱奉獻及人文關懷精神，並隨時代演變持續創新，積極推動AI醫療與國際交流，即使現在社會面臨少子化與人力短缺等挑戰，聯新醫院仍將堅守初衷，攜手同仁邁向下個30年，也感謝所有曾為聯新奉獻的夥伴，以及選擇相信聯新的病人及家屬，讓聯新成為醫療希望所在。

▲聯新國際醫院慶30週年。(圖／市府提供)

副市長王明鉅表示，聯新國際醫院自1995年1月1日創立，與中央健保局同日誕生，見證臺灣全民健保制度的發展與演進，可說是與健保制度同步成長的重要醫療夥伴。王副市長感謝聯新醫院長年深耕桃園，從醫療服務擴展至社區健康、運動醫學及長照領域，以專業與熱忱守護市民健康，成為桃園醫療發展重要支柱。

桃園市議會議長邱奕勝指出，聯新醫院從區域醫院起步，逐漸走向國際化，從社區照護到海外義診，從運動防護到公共衛生推廣，都能看見醫護人員的身影，感謝聯新醫療集團這30年來為地方鄉親健康把關，充分展現醫療專業與社會責任。