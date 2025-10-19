　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

▲聯新國際醫院慶30週年

▲衛福部長石崇良（左三）表示，聯新國際醫院推動的運動醫學中心不僅培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，實踐全民健康理念。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

深耕南桃園30年的聯新國際醫院，19日在桃園會展中心盛大舉辦「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，邀請同仁及各界人士逾2000人參加。聯新國際醫院院創辦人張煥禎表示，聯新國際醫院作為全臺首座客家醫院，30週年院慶活動以「聯新藝啟，桃園共好」為主軸，結合藝文展演與醫療精神，呈現多元共榮的文化樣貌。

衛福部長石崇良表示，聯新國際醫院始終以創新精神與國際視野領先全臺，無論是率先掛名國際醫療醫院、設立國際醫療中心，或是在桃園機場守護國門健康，皆展現醫療體系的高度責任與專業。此外，聯新國際醫院所推動的運動醫學中心不僅培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，實踐全民健康理念。

▲聯新國際醫院慶30週年

▲桃園市議會議長邱奕勝指出，聯新醫療集團為地方鄉親健康把關，展現醫療專業與社會責任。。(圖／市府提供)

運動部政務次長黃啟煌指出，自己早年從事運動防護工作，深知醫療支援對選手的重要性，感謝聯新集團長期提供運動員專業照護與支持，讓運動員維持最佳競技狀態，展現醫療與運動跨域合作典範。黃政務次長強調，運動是促進健康的不二法門，運動部將持續攜手衛福部結合運動、飲食與科技，提供民眾專業指導，促進全民健康。

聯新國際醫院院長許詩典表示，聯新醫院自創院以來，秉持熱忱奉獻及人文關懷精神，並隨時代演變持續創新，積極推動AI醫療與國際交流，即使現在社會面臨少子化與人力短缺等挑戰，聯新醫院仍將堅守初衷，攜手同仁邁向下個30年，也感謝所有曾為聯新奉獻的夥伴，以及選擇相信聯新的病人及家屬，讓聯新成為醫療希望所在。

▲聯新國際醫院慶30週年

▲聯新國際醫院慶30週年。(圖／市府提供)

副市長王明鉅表示，聯新國際醫院自1995年1月1日創立，與中央健保局同日誕生，見證臺灣全民健保制度的發展與演進，可說是與健保制度同步成長的重要醫療夥伴。王副市長感謝聯新醫院長年深耕桃園，從醫療服務擴展至社區健康、運動醫學及長照領域，以專業與熱忱守護市民健康，成為桃園醫療發展重要支柱。

桃園市議會議長邱奕勝指出，聯新醫院從區域醫院起步，逐漸走向國際化，從社區照護到海外義診，從運動防護到公共衛生推廣，都能看見醫護人員的身影，感謝聯新醫療集團這30年來為地方鄉親健康把關，充分展現醫療專業與社會責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

台灣複材低碳循環聯盟正式成立　施振榮：企業界應跨界創新推動升級

燕子口堰塞湖最新上升水位國家警報　「花蓮英雄」怪手開挖現場曝

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

台灣複材低碳循環聯盟正式成立　施振榮：企業界應跨界創新推動升級

燕子口堰塞湖最新上升水位國家警報　「花蓮英雄」怪手開挖現場曝

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課

日手遊掀「轉戰Steam潮」！《賽馬娘》等多款遊戲PC市場爆發成長

《魔獸世界：至暗之夜》製作團隊訪談　「房屋系統」大解密

上船就開玩！莎倫娜號華麗升級航向日韓

日韓追櫻！COSTA重磅裝潢嶄新啟航

第三人0元！歌詩達莎倫娜號日韓夢幻航程

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

相關新聞

聯新國際醫院「鏡管家」　榮獲鼎革獎肯定

聯新國際醫院「鏡管家」　榮獲鼎革獎肯定

內視鏡是現代醫學診斷與治療的重要工具，協助醫師「直接看見」器官病灶，進行切片、止血、息肉切除等微創處置。聯新國際醫院助理副院長長暨數位發展部部長徐偉倫14日表示，然，內視鏡清消過程中只要出現一絲瑕疵，就可能造成交叉感染，因而重新檢視現有流程，思考如何以科技強化病安防線。

與老化混淆　阿茲海默症早篩早治守護腦健康

與老化混淆　阿茲海默症早篩早治守護腦健康

高中女課業壓力大突耳聾　聽力損失達70分貝

高中女課業壓力大突耳聾　聽力損失達70分貝

致死率達30%！　醫示警：熱傷害不處理恐致命

致死率達30%！　醫示警：熱傷害不處理恐致命

Yahoo 30週年嗨翻信義街頭

Yahoo 30週年嗨翻信義街頭

關鍵字：

客家醫院聯新國際醫院30週年

讀者迴響

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面