高雄路邊4車被亂刮「醉男幹的」車主超崩潰　離譜畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區驚傳路邊車輛遭惡意破壞事件！昨（24）日上午，岡山分局接獲民眾報案，指稱停放於育才路旁的愛車，遭不明人士以利器刮花。警方獲報後不敢大意，立即前往現場勘查，竟發現受害車輛不只一部，周邊共有4輛轎車均遭毒手。警方經緊急調閱監視器，目前已初步鎖定一名疑似酒醉的男子涉有重嫌，正全力循線追緝中。

▲▼岡山分局警方接獲民眾報案，指出停放在育才路的愛車遭人士以利器刮花，經調閱監視器畫面，發現一名酒醉男子涉有重嫌。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局表示，案件發生於24日上午9時許，一名車主前往取車時，赫然發現車身出現長長的利器刮痕，氣憤之餘向警方報案。員警抵達岡山區育才路現場進行採證時，發現案情並非單一個案，經巡視周邊停放車輛，確認另有三部自小客車亦遭受同樣手法的刻意毀損。警方隨即主動聯繫受害車主，並請其前往派出所製作筆錄以完成報案程序。

警方受理後立即擴大調閱案發地點周邊的民間與路口監視器。經比對畫面分析，警方發現一名行跡可疑的男子曾在案發時段經過該處，且步伐顯得踉蹌不穩，疑似處於泥醉狀態，涉嫌重大。

目前岡山分局已鎖定該名特定對象，積極循線追查其下落，盡速將其查緝到案說明。警方強調，為防止類似案件再次發生，已針對案發路段及周邊區域加強巡邏密度，並持續保全相關跡證。