子瑜甜喊「我很想你們」　台語告白全場嗨翻！她飆淚：台灣的女兒

南韓女團TWICE出道10年首次來台灣開唱，「台灣女孩」子瑜也終於帶著成員們回到自己家鄉，令大批粉絲激動不已。在演唱會上，子瑜更大秀台語，讓全場嗨翻歡呼；立委黃捷也哽咽表示，「到底要逼哭我們幾次！」

在第一天介紹時，子瑜還羞澀地說，「打給厚，哇洗子瑜（大家好，我是子瑜）。」到了第二天演唱會時，子瑜直接大秀台語，甜笑喊「哇洗子瑜，我很想你們，你們有想我嗎？」讓現場瞬間沸騰，大票粉絲高喊「有！」

不僅如此，子瑜也感性表示，「這次我第一次和成員們一起到高雄演唱會，然後我知道你們等這一刻很久，也知道你們為我們做了很多應援，你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，所以非常開心，今天我們也一起玩得愉快好嗎？」

第二天演唱會開演前，官方更罕見公開子瑜的獨影，只見她站在世運舞台前方，環視四面八方以後，舉起雙手開心地跑了起來，而帽子上寫的文字就是「my dream came true in 2025（我的夢想在2025實現了）」。

事後，黃捷轉發影片，感動直呼「子瑜到底要逼哭我們幾次ಥ_ಥ，台灣的女兒、台灣的驕傲，我們以妳為榮，要常常回家！」

