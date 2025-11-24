韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

▲TWICE首度來台開演唱會，大票粉絲嗨翻。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓女團TWICE出道10年首次來台灣開唱，「台灣女孩」子瑜也終於帶著成員們回到自己家鄉。一名南韓粉絲特地搭機來台，見證了子瑜「國民通行證」的威力，最後更感性直呼「我愛高雄，這是我的第二個故鄉。」

該名粉絲22日在社群發文，透露抵達高雄機場時，工作人員看到他的應援包後，先是皺眉詢問「這是什麼？打開看看」，結果一看到子瑜的照片，態度瞬間神轉，笑著說「啊是子瑜啊～可以走了！」這讓他瞬間笑翻，直呼根本「國民通行證」。

接著，粉絲急著搭計程車趕去會場。司機得知因演唱會交通嚴重壅塞，竟直接說「因為演唱會車超塞，現在先把計程表關掉吧」，接著載他一路前行，讓他震驚又感動，忍不住高喊「子瑜通行證太瘋了！」

▲TWICE連兩天在高雄世運開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

PO文被轉發至Threads，狂吸上萬網友按讚，大家紛紛笑回，「計程車司機可能真的不好意思計費」、「所以司機不收車錢？」但也有人直言，「關了跳表，代表到目的地時直接1000起跳」、「根據台灣人對計程車司機的了解，關了跳表不就是喊價的司機嗎？關了就不知道真實的答案了」。

另外，一名旅客分享類似經歷，表示「我在韓國也有遇到，司機因為塞車直接關掉跳表器，然後說一般都是多少錢，收那個錢就好，那時候跳錶器停住的金額，已經比那個錢的金額還高了，真的超級感謝，小小省一筆錢。」

