烏克蘭大砍「親俄條款」　衛報：美版和平方案減為19點

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《衛報》報導指出，烏克蘭已大幅修改美國提出的「烏俄和平計畫」，刪除部分傾向俄羅斯的條款，並將原本的28點內容縮減為19點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，修正後的19點較先前的28點方案更合理，但敏感議題仍會等到與美國總統川普會面後再行討論。

這份原始的28點計畫由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特使季米特里耶夫（Kirill Dmitriev）及川普代表魏科夫（Steve Witkoff）於上月擬定，內容包括要求烏克蘭撤離東部頓巴斯（Donbas）部分城市、限制軍隊規模，並放棄加入北約（NATO）的計畫。

消息人士透露，澤倫斯基預計本週稍晚與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面，雙方近期頻繁通話，基輔方面也希望歐洲能正式參與談判過程。

在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）主導的瑞士日內瓦談判中，協議被大幅重寫，現僅保留19項條款。烏克蘭與歐洲夥伴堅持，任何領土協商都必須以目前前線為起點，並拒絕承認俄方以武力奪取的土地。

澤倫斯基在日內瓦談判後表示，「現在版本不再是28點，而是更合理的19點，許多正確的元素已被納入框架中。」他也指出，部分敏感議題將留待與川普會面時再行討論。

俄羅斯則表態不滿。克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，俄方收到的草案仍需進一步修訂，雖部分內容可接受，但仍有許多條文需要深入討論。他同時批評歐洲版的反提案「完全不具建設性，無法為俄方接受」。

另一方面，歐洲領袖則對修訂版持謹慎樂觀態度。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）稱，談判雖仍存在分歧，但方向正面；歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也形容新版框架是向前邁進的重要基礎，但強調烏克蘭的領土與主權必須獲得尊重。

報導指出，這份經修訂的「19點和平方案」被視為較接近現實的版本，雖然仍存在分歧，但相較原始方案已刪除多項被批評「偏袒俄羅斯」的條件。