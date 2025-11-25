　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭大砍「親俄條款」　衛報：美版和平方案減為19點

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《衛報》報導指出，烏克蘭已大幅修改美國提出的「烏俄和平計畫」，刪除部分傾向俄羅斯的條款，並將原本的28點內容縮減為19點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，修正後的19點較先前的28點方案更合理，但敏感議題仍會等到與美國總統川普會面後再行討論。

這份原始的28點計畫由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特使季米特里耶夫（Kirill Dmitriev）及川普代表魏科夫（Steve Witkoff）於上月擬定，內容包括要求烏克蘭撤離東部頓巴斯（Donbas）部分城市、限制軍隊規模，並放棄加入北約（NATO）的計畫。

消息人士透露，澤倫斯基預計本週稍晚與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面，雙方近期頻繁通話，基輔方面也希望歐洲能正式參與談判過程。

在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）主導的瑞士日內瓦談判中，協議被大幅重寫，現僅保留19項條款。烏克蘭與歐洲夥伴堅持，任何領土協商都必須以目前前線為起點，並拒絕承認俄方以武力奪取的土地。

澤倫斯基在日內瓦談判後表示，「現在版本不再是28點，而是更合理的19點，許多正確的元素已被納入框架中。」他也指出，部分敏感議題將留待與川普會面時再行討論。

俄羅斯則表態不滿。克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，俄方收到的草案仍需進一步修訂，雖部分內容可接受，但仍有許多條文需要深入討論。他同時批評歐洲版的反提案「完全不具建設性，無法為俄方接受」。

另一方面，歐洲領袖則對修訂版持謹慎樂觀態度。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）稱，談判雖仍存在分歧，但方向正面；歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也形容新版框架是向前邁進的重要基礎，但強調烏克蘭的領土與主權必須獲得尊重。

報導指出，這份經修訂的「19點和平方案」被視為較接近現實的版本，雖然仍存在分歧，但相較原始方案已刪除多項被批評「偏袒俄羅斯」的條件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決
祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」
快訊／台股勁揚大漲！　站上2萬7
快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒宣告不治
中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多
「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決

中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

警方「鳴笛狂追」惹議！　日男偷車衝撞人行道釀11死傷

烏克蘭大砍「親俄條款」　衛報：美版和平方案減為19點

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

川普通話盼談俄烏戰爭　習近平藉機「重申台灣立場」

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　全場嚇瘋！只差一步就火化

新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決

中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

警方「鳴笛狂追」惹議！　日男偷車衝撞人行道釀11死傷

烏克蘭大砍「親俄條款」　衛報：美版和平方案減為19點

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

川普通話盼談俄烏戰爭　習近平藉機「重申台灣立場」

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　全場嚇瘋！只差一步就火化

新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

《吉伊卡哇》首度推出電影版！　人魚篇登上大銀幕＿上映時間曝光

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

為何總把「我是I人」掛嘴邊？不想被賦予社交責任的逃避感

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

國際熱門新聞

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

即／習近平晚間與川普通話

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　只差一步就火化

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

YTR吃血腸被宰　韓商團擬索賠652萬

美股全面收高！台積電ADR漲逾3％　特斯拉、Alphabet飆破6％

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

即／川普揭通話內容！4月將訪問北京

美軍基地旁　毒蜘蛛擴散入侵日本

更多熱門

相關新聞

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

34歲台裔女子鍾姓女子（Pei Chung）近日在美國紐約惹出連番風波，不僅多次在高檔餐廳吃霸王餐遭逮，還疑似以「肉償」暗示求抵餐費，如今更被爆積欠高達4萬美元（約新台幣126萬元）租金，將於12月2日前被逐出位於布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。她在網路上精心營造的名媛形象，逐漸被現實中接連曝光的爭議行為瓦解。

川普通話盼談俄烏　習近平藉機重申台灣立場

川普通話盼談俄烏　習近平藉機重申台灣立場

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面