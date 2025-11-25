新華社稱川習通話大談台灣　川普發文「完全沒提到」全文曝光

▲ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國新華社24日深夜發布通稿稱，中國國家主席習近平（Xi Jinping）當晚與美國總統川普通話，並談及台灣與俄烏戰爭等議題。不過川普稍後在自家社群平台發布聲明時，全文只有提到芬太尼、大豆及其他農產品等項目，以及他可能將於明年4月訪問中國，但是隻字未提台灣，中方說法與此明顯有落差。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）貼出的內容中，表示與習近平通話「非常愉快」，雙方討論烏克蘭／俄羅斯、芬太尼、大豆與其他農產品，並稱美中已為美國「偉大的農民」達成一項重要協議。他強調，美中關係「極為穩固」，此通話是10月底在南韓釜山會晤後的延續，雙方在確保協議落實方面已取得重大進展，現在能「將目光放在更宏觀的格局上」。

川普同時宣布，習近平邀請他於明年4月訪問北京，他已接受邀請；他也已向習近平發出對等安排，預期習近平將在明年稍晚以國是訪問（State Visit）形式訪問美國。他說，雙方一致認為保持頻繁溝通十分重要，他也期待持續交流。

新華社版本則稱，習近平在通話中「闡明中方在台灣議題上的原則立場」，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，又提及「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義」，當前應共同維護二戰勝利成果。通稿還稱，川普在通話中讚揚習近平為「偉大的領導人」，表示完全贊同中方對兩國關係的看法，並稱美方理解台灣問題對中國的重要性。

目前正值中日因日本首相高市早苗在國會提及「台灣有事」而關係緊繃之際，中國選擇主動公布與川普的通話內容，刻意強調台灣議題，被認為是有意藉此試探美方反應，或試圖透過川普施壓高市早苗；然而，在川普的公開貼文內，相關敏感議題都沒有被提及。