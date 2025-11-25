美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

▲少女凱普納郵輪遭謀殺。（圖／翻攝自Instagram／@anna.kepner16）



記者張靖榕／綜合報導

美國佛州18歲啦啦隊少女凱普納（Anna Kepner）月初在嘉年華郵輪「嘉年華地平線號」上身亡，家屬提供的死亡證明顯示，死因已被官方裁定為「他殺」，引發外界高度關注。證明文件指出，她死於「機械性窒息」，疑遭人鎖喉活活勒死，傷害發生日期為11月6日，但確切時間不明。

綜合外電報導，根據死亡證明，檢驗結果認定凱普納是「遭他人以壓迫的方式導致窒息」，但完整的驗屍報告與毒理報告尚未發布。邁阿密戴德郡法醫辦公室拒絕評論，聯邦調查局（FBI）先前未對案件表示意見，24日也未回應外媒詢問。

凱普納的死亡發生於她與祖父母、父親、繼母及繼弟一同搭乘嘉年華地平線號度假期間。根據一名熟悉調查的安全消息來源說法，她被發現時，已遭人塞入床鋪底下，遺體裹著毯子，外層還覆蓋著救生衣。凱普納家屬先前受訪時曾表示，FBI告知他們安娜可能死於窒息，可能的方式包括「bar hold」，就是以手臂壓住頸部。

凱普納的16歲繼弟很快就被視為嫌疑人，根據凱普納前男友透露，凱普納的繼弟對她有近乎異常的迷戀，瘋狂地想和她會，甚至被人撞見過趁凱普納熟睡死，爬到她身上。不過截至目前，尚無任何人因此案遭到起訴。

凱普納的祖父母表示，這名獨立自主的女孩原訂明年5月高中畢業，並立志加入美國海軍。她的祖父傑佛瑞（Jeffrey Kepner）告訴《ABC新聞》，「我們原本以為能看到她繼續長大。」