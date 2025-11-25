川普邀習近平明年訪美　談俄烏、黃豆等議題

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日與中國國家主席習近平進行通話，雙方探討俄烏戰爭、農業合作等議題。川普透露，他將於明年4月訪北京，並邀請習近平稍晚回訪美國。通話內容未觸及台灣，但中國官媒有相關報導。

川普在通話後於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，形容此次交流「非常愉快」，兩人深入討論了俄烏衝突、芬太尼危機以及農業貿易等重要議題。他特別提到，雙方就美中農業協議取得重大進展，尤其對美國農民來說是利好消息。他表示，美中兩國的關係「非常穩固」，並認為通話加深了雙方合作基礎。

川普還提到，此次溝通是上月在韓國釜山會面後的延續，兩國在確保協議細節上的努力已見成效。習近平邀請川普下月訪問北京，他表示欣然接受，並向習近平發出回訪邀請，希望保持密切對話。川普強調，定期交流對兩國未來合作至關重要，但他並未提及台灣相關話題。

中國官方媒體則報導了台灣議題的部分內容。習近平在通話中重申中方對台灣問題的立場，並提到台灣回歸中國是二戰後國際秩序的核心之一。川習對話也正值日本首相高市早苗近日在國會發表「台灣有事」相關言論，導致日中關係緊張。中方對此表示強烈不滿，雙方關係仍待修復。