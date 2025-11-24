美控烏克蘭帶風向　外媒揭「日內瓦會談內幕」飄出火藥味

▲烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（左）、美國國務卿盧比歐（右）在日內瓦會談後發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美烏代表團23日在日內瓦會談後，宣稱在川普「28點和平方案」取得重大進展。美媒Axios卻爆料，現場氣氛一度飄出火藥味，因為美方指控烏方洩露該計畫的負面細節，要求基輔發布聲明澄清。

川普施壓基輔同意的「28點和平方案」引發爭議，儘管提供了來自美國與歐洲、類似北約第5條款集體防禦的安全保障，卻也默許了澤倫斯基多次明確拒絕的要求，包括迫使基輔放棄烏東大片領土、同意絕不加入北約等，被批評獎勵莫斯科的侵略行為。

根據白宮發布的會後聯合聲明，烏克蘭代表團表示，「根據今天提出的修訂與澄清，他們認為目前草案反映了他們的國家利益，並提供可信與可執行的機制，保障烏克蘭近期與長期的安全……確認所有主要關切，包括安全保障、長期經濟發展、基礎建設保護、航行自由與政治主權，都在會議中獲得徹底解決。」

白宮形容，美烏針對28點和平方案取得有意義進展，「雙方都對於取得穩定進展表示歡迎，並同意隨著協議邁向最終完善之際繼續磋商。」

▲川普正在施壓基輔接受28點和平方案。（圖／達志影像／美聯社）



知情人士透露，美方代表團成員包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）。會談結束後，盧比歐宣稱已經大幅減少懸而未決的問題，川普聽取簡報之後也對成果相當滿意，期待「盡快」達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基也在會後發布聲明表示，他的代表團與美國官員進行了「徹底的討論」，「很多事情都在改變，我們非常謹慎工作，與美國代表對話非常重要。有跡象表明，川普總統的團隊正在聽取我們的意見。」

不過，23日會談期間氣氛一度緊張。Axios引述2名知情人士說法表示，美方在上午會議中指控烏克蘭官員向美媒洩露關於該提案的負面細節，烏方隨後同意發表正面聲明化解僵局。下午會議中，烏方對川普提案提出修正建議，美方也表達了調整意願。

